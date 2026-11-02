Afrique: Le pays entend partager son expérience de réconciliation nationale à la Conférence des femmes parlementaires de la CIRGL

Dar es Salaam — L'Angola entend mettre à profit son expérience en matière de sortie de conflit armé et de réconciliation nationale lors de la Conférence des femmes parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), afin de contribuer aux efforts de consolidation de la paix dans les zones en proie aux conflits dans la région.

S'exprimant dimanche devant la presse, en marge des travaux de la conférence, le président du Groupe national de suivi du Forum parlementaire de la CIRGL, le député Pedro Sebastião, a souligné que l'Angola, fort de son expérience d'un long conflit armé, disposait d'un savoir-faire susceptible d'être partagé avec les pays confrontés à des situations d'instabilité et d'insécurité.

Selon lui, cette initiative vise notamment à favoriser les échanges sur les défis sécuritaires et les enjeux de stabilité auxquels restent confrontés plusieurs pays de la région, en particulier l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan. La persistance des conflits dans ces territoires continue d'engendrer de lourdes conséquences humanitaires, sociales et économiques, compromettant ainsi les perspectives de développement.

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Pedro Sebastião a indiqué que la conférence ambitionnait de favoriser l'émergence de convergences de vues et de solutions susceptibles de faciliter le rétablissement de la paix dans les pays concernés, soulignant que la stabilité de chaque État constitue également un facteur de sécurité et de prospérité pour l'ensemble de la région.

Il a exprimé l'espoir que les travaux débouchent sur des recommandations et des orientations concrètes à même de contribuer au retour de la paix et de la stabilité dans les pays affectés, dans les meilleurs délais.

Prévue du 2 au 5 novembre à Dar es-Salaam, en République-Unie de Tanzanie, la rencontre s'articule autour de huit panels thématiques consacrés à différentes problématiques liées à la sécurité, à la stabilité et au développement régional. Les travaux prévoient également une réflexion sur les vingt années de mise en oeuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs.