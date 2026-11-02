Angola: Le pays et la Tanzanie réaffirment leur volonté de renforcer la coopération interparlementaire

Dar es Salaam — L'Angola et la Tanzanie ont réaffirmé, dimanche à Dar es-Salaam, leur volonté de consolider leur coopération interparlementaire, notamment à travers le partage d'expériences et la mise en oeuvre d'initiatives conjointes visant à renforcer les capacités institutionnelles des deux pays.

Cette volonté a été exprimée à l'occasion d'une rencontre de courtoisie entre les présidents des deux institutions législatives, Adão de Almeida, pour l'Assemblée nationale angolaise, et Mussa Zungu, pour le Parlement tanzanien. Les échanges ont notamment porté sur l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux institutions.

Cette rencontre, organisée en marge de la Conférence des femmes parlementaires de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), prévue du 2 au 4 novembre, a également permis d'examiner les perspectives d'un approfondissement de la coopération entre les deux organes législatifs.

À cette occasion, Adão de Almeida a rappelé les liens historiques d'amitié et de solidarité qui unissent l'Angola et la Tanzanie, soulignant en particulier le rôle joué par ce pays dans le processus de lutte pour la libération nationale et l'accession de l'Angola à l'indépendance.

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Il a également mis en exergue la visite d'État effectuée en Tanzanie par le président angolais, João Lourenço, ainsi que le déplacement en Angola de son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan. Selon lui, ces échanges au plus haut niveau ont contribué à créer un environnement propice à l'élargissement de la coopération bilatérale, y compris dans le domaine parlementaire.

Le président de l'Assemblée nationale angolaise a, par ailleurs, exprimé le souhait d'instaurer un cadre de dialogue et d'échanges plus régulier entre les deux Parlements. Cette dynamique devrait notamment privilégier le partage d'expériences législatives, l'amélioration des mécanismes de contrôle parlementaire ainsi que le renforcement des capacités techniques et institutionnelles.

De son côté, Mussa Azzan Zungu a assuré que le Parlement tanzanien était pleinement disposé à oeuvrer de concert avec l'Assemblée nationale angolaise afin de consolider les relations bilatérales et de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité.

Il a, dans ce contexte, annoncé son intention de dépêcher une délégation parlementaire en Angola, dans le but de s'informer sur l'expérience angolaise et le fonctionnement de son Parlement, tout en favorisant le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les deux institutions.

Les deux responsables ont également abordé les enjeux liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité régionale. À cet égard, le président du Parlement tanzanien a plaidé en faveur de la mise en place de mécanismes d'alerte précoce et de prévention des conflits dans la région des Grands Lacs.