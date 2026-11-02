Angola: Le pays plaide pour une suppression progressive des droits de douane et un renforcement des échanges commerciaux avec la RDC

Luanda — L'Angola a plaidé, au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en faveur d'une élimination progressive des droits de douane à l'importation et d'un renforcement des relations commerciales bilatérales avec la République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de l'approfondissement de l'intégration économique africaine.

Cette position a été exprimée par la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, lors du troisième Examen des politiques commerciales de la RDC, organisé du 29 au 31 octobre sous l'égide de l'OMC, selon un communiqué de cette représentation diplomatique transmis samedi à l'ANGOP.

Dans sa déclaration, l'Angola a attiré l'attention sur la forte concentration des exportations congolaises autour des produits primaires du secteur minier, notamment le cobalt, le cuivre, les diamants, l'or et le pétrole, principalement destinés à la Chine, à l'Union européenne, à la Zambie et aux marchés du Moyen-Orient.

La représentation angolaise a également relevé le poids statistiquement marginal des échanges commerciaux formels de la RDC avec les autres partenaires d'Afrique subsaharienne, malgré l'entrée en vigueur de l'accord instituant la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

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Par ailleurs, elle a salué les efforts déployés par le gouvernement congolais en faveur de la diversification économique et de l'harmonisation des procédures douanières avec les normes internationales, notamment à travers la création de zones économiques spéciales (ZES).

À l'examen du rapport du Secrétariat de l'OMC, l'Angola a relevé que la RDC appliquait des droits de douane ad valorem répartis en quatre catégories, à savoir 0 %, 5 %, 10 % et 20 %. L'industrie manufacturière et l'agriculture figurent parmi les secteurs bénéficiant de la protection nominale la plus élevée, avec des taux respectifs de 11,4 % et 11,1 %.

Tout en exprimant sa compréhension à l'égard de l'application temporaire de ces mesures de protection, l'Angola a réaffirmé sa confiance dans l'engagement de la RDC en faveur de la ZLECAf, qui prévoit la suppression progressive des droits de douane sur 97 % des marchandises échangées à l'échelle du continent africain.

La déclaration a également mis en évidence le déficit enregistré dans le secteur des services, où l'Angola et la RDC affichent tous deux une position d'importateurs nets, notamment dans les domaines de la logistique et des transports. Dans ce contexte, le tourisme et les voyages ont été identifiés comme des secteurs présentant un potentiel de développement encore largement inexploité dans le pays voisin.

Des échanges commerciaux bilatéraux marqués par de fortes disparités

S'appuyant sur les données du Rapport 2025 des Nations unies sur le commerce mondial, l'Angola a souligné la faible ampleur et le caractère déséquilibré des échanges commerciaux formels entre les deux pays.

Les exportations angolaises à destination de la RDC se sont élevées à 232,66 millions de dollars, composées essentiellement de bateaux, de machines industrielles, de boissons et de lubrifiants.

En revanche, les exportations congolaises vers l'Angola n'ont représenté que 5,52 millions de dollars, constituées principalement d'huiles essentielles, de parfums et de produits cosmétiques.

Cette situation contraste avec le dynamisme des échanges commerciaux informels qui se développent le long de la vaste frontière commune entre les deux pays.

Malgré ces disparités, l'Angola s'est montré optimiste quant aux perspectives de croissance du commerce bilatéral, mettant en avant trois accords stratégiques conclus en 2026, jugés déterminants pour dynamiser les échanges et accélérer les négociations relatives à l'Accord bilatéral de libre-échange (ACL).

Parmi les instruments évoqués figure un accord d'un montant de 1,5 milliard de dollars, signé en février dernier, portant sur la construction d'une ligne de transport d'électricité à haute tension de 1 160 kilomètres. L'infrastructure doit relier les barrages angolais de Laúca et de Caculo Cabaça aux régions minières congolaises du Lualaba et du Haut-Katanga.

Une autre avancée concerne la signature, en juillet, d'un mémorandum d'entente financière entre la Banque nationale d'Angola (BNA) et la Banque centrale du Congo (BCC), destiné à favoriser l'intégration des mécanismes bancaires transfrontaliers et à faciliter les paiements entre les deux pays.

La déclaration a également fait état d'un accord d'un montant de 1,258 milliard de dollars, signé en août dernier par les présidents angolais, João Lourenço, et congolais, Félix Tshisekedi, en vue de la modernisation de la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania, longue de 1 004 kilomètres.

Ce projet vise à faciliter l'acheminement de la production congolaise de cuivre et de cobalt à travers le corridor de Lobito et le port de Lobito, tout en consolidant le rôle de l'Angola dans les connexions logistiques et commerciales de la région.

En conclusion de sa déclaration, la Mission permanente de l'Angola a formulé des voeux de paix et de progrès pour la RDC, tout en exprimant le souhait de voir se consolider davantage les liens d'amitié durables entre les deux pays.