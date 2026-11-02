Angola: Un chercheur angolais développe une solution aux défis de la gestion de l'information géospatiale

Luanda — Un projet de recherche scientifique proposant des solutions à des problématiques complexes liées à la gestion de l'information géospatiale a été présenté et soutenu par l'Angolais Elcano Gaspar à l'Université NOVA de Lisbonne, a annoncé samedi le Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN).

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP, le GGPEN précise que cette recherche a été menée dans le cadre de l'obtention d'un master en sciences des données et analytique avancée (Data Science and Advanced Analytics), avec une spécialisation en analyse des données appliquée aux entreprises (Business Analytics). Soutenu vendredi 30 octobre, le travail a obtenu la note finale de 18 sur 20.

Intitulée « Système multi-agents pour orchestrer les mises à jour cadastrales en conformité avec les exigences réglementaires », l'étude porte sur un défi croissant lié à l'utilisation des technologies de télédétection et de l'intelligence artificielle (IA). Elle souligne notamment que la génération automatisée de géométries de parcelles agricoles ne garantit pas, à elle seule, leur conformité aux exigences requises pour leur validation dans les procédures cadastrales et administratives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour répondre à cette problématique, le chercheur a conçu une architecture reposant sur un système multi-agents (SMA), destiné à coordonner la validation des géométries cadastrales conformément aux exigences légales et institutionnelles, indique le communiqué.

Les travaux démontrent ainsi comment différentes technologies peuvent être mises en synergie pour répondre aux défis complexes de la gestion de l'information géospatiale, en rapprochant les données produites par l'intelligence artificielle des exigences de qualité, de conformité réglementaire et de traçabilité indispensables à leur exploitation par les institutions.

« Cette recherche met particulièrement en évidence l'importance de conjuguer les sciences des données, l'intelligence artificielle, les systèmes d'information géographique et les connaissances réglementaires dans la conception de solutions adaptées à des problématiques concrètes », souligne le document.

Elcano Gaspar occupe les fonctions de coordinateur de projets et de spécialiste du développement de solutions WebGIS au sein du Bureau de gestion du Programme spatial national.

À l'issue de ce parcours académique couronné de succès, le GGPEN réaffirme son engagement en faveur de la formation et du perfectionnement de ses cadres dans des établissements universitaires de renommée internationale. Cette démarche vise à consolider les compétences techniques et scientifiques nécessaires pour relever les défis du Programme spatial national et favoriser le développement des services et des solutions proposés dans ce domaine.

La formation s'est déroulée au sein d'un établissement jouissant d'une reconnaissance internationale dans les domaines des sciences des données et de la gestion de l'information. Selon les informations communiquées par le GGPEN, le master en Data Science and Advanced Analytics s'est classé, en 2026, au premier rang dans la catégorie « Data Analytics en Europe occidentale », une position qu'il occupe également à l'échelle du Portugal.