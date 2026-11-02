Ile Maurice: Rs 607 750 récoltées pour les soins palliatifs

À l'occasion du cinquième anniversaire de l'unité de soins palliatifs et de la Fondation mère Marie Augustine, un tournoi de golf caritatif s'est tenu le 17 octobre, en partenariat avec Mont-Choisy Le Golf. Cette initiative solidaire a permis de récolter Rs 607 750, intégralement reversées à la Fondation mère Marie Augustine.

Cette somme contribuera à soutenir les familles aux ressources limitées qui accompagnent un proche nécessitant des soins palliatifs. À travers cette mobilisation, les organisateurs souhaitent apporter un soutien concret aux familles confrontées à des moments particulièrement difficiles et contribuer à préserver la dignité et le bien-être des patients.

La journée a également été marquée par un geste symbolique du photographe Stuart Hancock, qui a offert à la fondation une photographie artistique porteuse d'une histoire profondément humaine. Ce don souligne davantage la dimension humaine de cette initiative, placée sous le signe du partage et de la solidarité.

La Fondation mère Marie Augustine a exprimé sa gratitude envers Mont-Choisy Le Golf, ainsi qu'envers toutes les personnes ayant participé à cette journée et contribué à sa réussite.