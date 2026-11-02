Ile Maurice: Police Force - Rs 53,5 millions prévus pour équiper les policiers de première ligne

1 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Une enveloppe de Rs 53,5 millions a été prévue dans le Budget 2026-2027 pour l'acquisition de 74 types d'équipements de protection individuelle destinés aux policiers de première ligne. Cette mesure vise à renforcer les moyens de protection des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces précisions font suite à une question parlementaire du député de l'opposition Adrien Duval, qui souhaitait connaître les équipements concernés, leur coût estimé, les quantités prévues ainsi que leur répartition au sein de la police.

Les équipements seront destinés aux agents de la police régulière, de la National Coast Guard, de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, de la Special Mobile Force et de la Special Support Unit. Le Committee of Needs de la police travaille actuellement à l'élaboration d'un plan d'acquisition afin de déterminer les quantités nécessaires, les coûts estimés et les équipements à acheter en priorité.

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