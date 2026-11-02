Ile Maurice: Un homme arrêté pour des propos déplacés envers une mineure dans une vidéo TikTok

Un habitant de Quatre-Bornes, âgé de 25 ans, a été arrêté le vendredi 30 octobre à la suite de la diffusion d'une vidéo sur TikTok. Il y aurait tenu des propos à caractère sexuel à l'endroit d'une mineure. La vidéo a rapidement circulé en ligne avant d'attirer l'attention des enquêteurs.

Ces dernières semaines, avant son arrestation, l'homme aurait été identifié par des enfants dans un jardin d'enfants. Il aurait alors été pris à partie et agressé par certains d'entre eux. Interrogé par la Cybercrime Unit, le suspect a vu son compte TikTok banni et la vidéo a été retirée de la plateforme. Il a comparu le samedi 31 octobre devant la Weekend Court, sous une accusation provisoire de child ill-treatment.

L'enquête policière se poursuit afin de déterminer le contexte exact dans lequel cette vidéo a été réalisée et diffusée.