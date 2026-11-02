Tunisie: Météo - Cette nuit, pluies orageuses au nord et vents forts sur les côtes

Le temps a été marqué, dans la nuit de dimanche, par l'apparition de nuages parfois denses accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses dans les régions du Nord, devenant localement intenses sur les côtes nordes. Des passages nuageux ont été observés sur le reste du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Côté vent, le secteur a soufflé de l'ouest sur le Nord et le Centre, et du sud sur le Sud. Il a été passagèrement fort à fort près des côtes et sur les reliefs, et modéré ailleurs.

La mer a été très agitée à houleuse dans la zone de Serrat, et agitée à très agitée sur les autres littoraux.

Enfin, les températures nocturnes ont oscillé entre 8 et 12 degrés dans les régions de l'ouest, et entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions.