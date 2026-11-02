Afrique du Nord: Une coopération maghrébine pour développer la formation et la pratique médicale

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a inauguré, le samedi 31 octobre 2026 à la Maison du Médecin à Tunis, la réunion de la Fédération maghrébine des conseils des ordres des médecins, avec la participation de représentants des cinq pays maghrébins.

Le ministre a réitéré son soutien à une coopération axée sur des axes pratiques : le rapprochement des programmes de formation médicale, l'échange d'expertises et l'effort pour faciliter la mobilité des médecins et l'exercice de leur profession entre les pays de la région.

Il a également souligné l'importance de mobiliser la télémédecine et l'intelligence artificielle pour rapprocher les services de santé et améliorer la prise en charge des patients, tout en respectant l'éthique professionnelle, l'indépendance des ordres professionnels et leur rôle dans la régulation de la profession.

Cette coopération devra se répercuter positivement sur la qualité des soins et les conditions de travail des médecins dans les pays du Maghreb.

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