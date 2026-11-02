Tunisie: Dattes tunisiennes - Une filière premium à portée mondiale

La Tunisie, à travers sa filière de dattes, incarne une réussite agricole stratégique où tradition et innovation convergent. La datte tunisienne s'est imposée comme un produit agroalimentaire premium, capable de porter l'image du pays sur les marchés internationaux les plus exigeants. Cette montée en gamme permet aujourd'hui à la Tunisie de se positionner comme référence sur les variétés à haute valeur ajoutée, en particulier « Deglet Ennour », recherché pour sa qualité, sa traçabilité... La filière des dattes constitue également un levier économique et social majeur. Elle génère des emplois directs et indirects, contribuant à la stabilisation des territoires oasiens et à l'inclusion économique des agriculteurs.

La filière des dattes tunisiennes a enregistré, au cours de la saison 2025-2026, une production record de 404.000 tonnes, contre 347.000 tonnes lors de la campagne précédente avec des exportations qui approchent le milliard de dinars, confirmant ainsi son poids sur les marchés internationaux. Mais derrière cette performance se dessine un nouveau défi : transformer une production reconnue dans le monde en une véritable puissance commerciale. D'après les indicateurs, la part de la production nationale destinée à l'exportation est significative. Durant les dix premiers mois de la campagne 2025-2026, la « Deglet Ennour » représentait 84 % des volumes exportés, moyennant environ 347 000 tonnes, confirmant la place centrale de cette variété dans la filière tunisienne. Mais produire davantage ne suffit plus. Le véritable enjeu se situe désormais dans la capacité à mieux valoriser cette richesse agricole.

L'eau, condition de survie des oasis

Cette filière repose sur une ressource devenue de plus en plus stratégique: l'eau. L'augmentation de la production et l'extension des superficies ont accentué la pression sur les nappes souterraines. Derrière le succès commercial de la datte tunisienne se pose une question fondamentale: comment continuer à produire dans des territoires où l'eau devient toujours plus rare?

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le palmier dattier pousse dans des régions où les ressources hydriques sont limitées.

La croissance de la production doit donc être accompagnée d'une gestion beaucoup plus rigoureuse de cette ressource.

L'avenir de la filière devra concilier productivité et sobriété hydrique, modernisation de l'irrigation, préservation des oasis, protection de la biodiversité.

Conquête des marchés

La production record de la filière des dattes crée une obligation économique: trouver des marchés capables d'absorber cette production dans de bonnes conditions. Une récolte abondante n'est réellement une réussite que si elle génère suffisamment de valeur pour l'ensemble de la chaîne, du producteur jusqu'à l'exportateur.

La Tunisie, qui dispose d'une richesse variétale importante, avec notamment Deglet Nour, Allig, Kenta, Khouat Allig et Kentichi, ainsi que de nombreuses variétés locales regroupées parmi les dattes communes, devrait en faire un véritable levier commercial. À côté de la datte premium, certains privilégient les produits biologiques, naturels, accessibles ou transformés. La diversification pourrait donc permettre à la Tunisie de mieux répondre aux différentes attentes du marché mondial.

Présence internationale solidement établie

La présence internationale de la datte tunisienne est remarquable. Selon les données rapportées par la plateforme spécialisée « AgroHealth », les exportations, durant les dix premiers mois de la campagne 2025-2026, ont atteint 144.100 tonnes, contre 127.200 tonnes durant la même période de la campagne précédente, soit une progression de 13,3 %.

En valeur, les recettes ont atteint 908,4 millions de dinars, contre 809,6 millions un an auparavant, soit une hausse de 12,2 %. La filière se rapproche ainsi du symbole du milliard de dinars à l'export. Les dattes tunisiennes sont aujourd'hui présentes sur environ 86 marchés. L'Union européenne constitue la première zone de destination avec 45,7% des exportations, devant l'Afrique avec 22,9% et l'Asie avec 19,6 %.

Ces chiffres témoignent d'une présence internationale solidement établie. Le prochain défi sera de transformer cette présence en croissance durable, notamment en développant davantage les marchés asiatiques et africains à fort potentiel.

Par ailleurs, « la progression des dattes biologiques montre déjà une autre voie possible. Au cours des dix premiers mois de la campagne 2025-2026, la Tunisie a exporté environ 8.300 tonnes de dattes biologiques, pour une valeur de 82,2 millions de dinars. Les volumes ont progressé de 8,1 %, tandis que les recettes ont augmenté de 32,6 %.L'Allemagne représente à elle seule 33 % des volumes exportés de dattes biologiques, devant la Belgique et les Pays-Bas », selon la même source.

La valeur ajoutée, l'enjeu de demain

Vendre une datte, c'est vendre aussi un produit. Sa transformation représente une autre opportunité stratégique. Selon les professionnels, « la datte peut devenir plus qu'un fruit destiné à être vendu entier. Elle peut être transformée en pâte, sirop, poudre, barres énergétiques ou ingrédients pour l'industrie agroalimentaire et la nutrition. Cette évolution permettrait d'absorber une partie de la production, de réduire la dépendance aux exportations de dattes entières et surtout de conserver davantage de valeur ajoutée en Tunisie ». En effet, il ne s'agit plus seulement d'exporter des tonnes, mais de construire des produits tunisiens à forte identité et à forte valeur. Pour conquérir de nouveaux marchés, il faudrait concevoir une stratégie internationale efficace qui associera qualité, certification, traçabilité, emballage, marketing, logistique et marque.

« L'enjeu est de passer d'une logique qui consiste à chercher des marchés pour la production tunisienne à une logique plus ambitieuse: concevoir des offres tunisiennes adaptées à chaque marché ».

La Tunisie dispose aujourd'hui de nombreux atouts, une production record, une variété emblématique, un savoir-faire ancestral, des terroirs reconnus et une présence sur 86 marchés internationaux. Il faudrait aussi miser sur le développement de « Deglet Ennour » comme marque mondiale, la promotion des autres variétés, le renforcement du bio, l'investissement dans la transformation et le conditionnement, la conquête de nouveaux marchés et la construction d'une identité commerciale tunisienne forte: autant de pistes capables de faire franchir un nouveau cap à la filière.

« L'avenir de la datte tunisienne se jouera donc à la fois dans les marchés internationaux et dans les oasis. La véritable réussite serait de transformer l'or agricole tunisien en une grande marque mondiale tout en préservant l'eau et les écosystèmes qui lui donnent naissance », estiment les professionnels du secteur agricole.

Et comme le rappellent régulièrement les autorités agricoles, la filière du palmier dattier illustre une gouvernance intégrée, où performance économique, développement territorial et rayonnement international avancent de concert.

Ainsi, la datte tunisienne ne relève plus seulement du patrimoine agricole national. Elle est devenue un symbole de la capacité du pays à transformer ses ressources naturelles en un secteur structurant, compétitif et durable, renforçant son poids économique et son image stratégique à l'échelle régionale et mondiale.