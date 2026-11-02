Tunisie: BMI prévoit une baisse du déficit courant à 3,8 % du PIB en 2027

Le déficit du compte courant de la Tunisie devrait s'établir à 3,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2027, contre 4,3 % prévus en 2026, soit une amélioration de 0,5 point de pourcentage. C'est ce que prévoit BMI, la filiale de Fitch Solutions, dans un rapport publié à la mi-octobre dernier.

Selon cette analyse, cette réduction devrait intervenir malgré la hausse persistante de la facture des importations énergétiques au cours du premier semestre 2027. Le coût de ces importations continuera de peser sur les équilibres extérieurs du pays, au moins jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

Toutefois, plusieurs facteurs devraient contribuer à limiter le creusement du déficit courant. BMI cite notamment les mesures visant à maîtriser les importations ainsi que l'amélioration des recettes touristiques. Ces évolutions devraient soutenir la réduction du déficit et permettre d'atteindre le niveau anticipé pour 2027.

S'agissant de la liquidité extérieure, l'institution estime que les risques resteront limités, grâce au soutien apporté à la Tunisie par ses partenaires, notamment l'Algérie et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

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Ces prévisions figurent dans un rapport consacré à la situation extérieure de la Tunisie, intitulé « La facture des importations énergétiques maintiendra la pression sur la position extérieure de la Tunisie jusqu'au premier trimestre 2027 ».

BMI est la branche de recherche de Fitch Solutions. Cette institution internationale est spécialisée dans les études économiques, l'analyse des risques pays et sectoriels ainsi que la production de données et de prévisions économiques et financières destinées aux investisseurs, aux institutions financières, aux entreprises, aux gouvernements et aux centres de recherche.