Afrique: Ouverture des JOJ à Dakar - Le Pape Léon XIV salue un 'signe d'espérance' et l'expression de valeurs olympiques

1 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ouverture officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) samedi à Dakar, une première pour le continent africain, est un "signe d'espérance" manifesté dans l'expression des valeurs olympiques avec leurs dimensions éducative et culturelle, a déclaré dimanche à la Place Saint-Pierre de Rome le pape Léon XIV.

"Depuis hier (samedi) et jusqu'au 13 novembre se déroule à Dakar, la capitale du Sénégal, les Jeux olympiques de la jeunesse pour les jeunes de 14 à 17 ans. Il s'agit des premiers évènements olympiques organisés sur le continent africain", a dit le chef de l'Eglise lors du discours marquant la prière de l'Angélus à l'occasion de la solennité de Toussaint.

"Voilà un signe d'espérance qui vient du monde du sport. Je salue et je bénis de tout coeur tous les participants des JOJ à Dakar", a lancé le Pape Léon XIV devant une foule de fidèles à la Place Saint-Pierre de Rome.

"Les JOJ comportent entre autres avantages, des aspects éducatifs et culturels pour promouvoir les valeurs olympiques et la connaissance mutuelle des jeunes du monde entier", a insisté le saint homme.

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