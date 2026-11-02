Sénégal: JOJ - Le pays concède trois défaites d'affiliée en Rugby à 7

Dakar — L'équipe sénégalaise de rugby à 7 a concédé dimanche ses trois premières défaites aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, après s'être inclinée face à l'Afrique du Sud (43-12), à l'Allemagne (31-12) et au Canada (40-0), au stade Iba Mar Diop, a constaté un reporter de l'APS.

Les Lionceaux ont d'abord été battus par l'Afrique du Sud sur le score de 43 à 12, avant de s'incliner face à l'Allemagne (31-12). Ils ont terminé cette série de rencontres par une lourde défaite contre le Canada (40-0).

À l'issue de cette troisième rencontre, le sélectionneur sénégalais des moins de 18 ans, Insa Thior, a évoqué la fatigue accumulée par ses joueurs et le manque d'expérience à ce niveau de compétition.

"C'est écoeurant, vu le score qu'on a pris et je ne pense pas que ça devrait se passer de cette manière. Mais après, ça peut se comprendre", a-t-il déclaré à l'APS.

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Le technicien a expliqué que ses joueurs avaient dépensé beaucoup d'énergie lors des deux premières rencontres, sans compter les blessures.

Malgré ces résultats, il a relevé des aspects encourageants dans le jeu de son équipe, notamment sur certaines actions travaillées à l'entraînement.

"J'ai vu beaucoup de choses satisfaisantes, des choses sur lesquelles on avait eu à travailler. Ils ont montré tout le travail qu'on faisait, même si ce n'est que sur deux ou trois actions dans le terrain", a-t-il souligné.

Insa Thior a également insisté sur l'importance de l'expérience et de la multiplication des compétitions pour permettre aux jeunes joueurs de progresser.

"C'est l'expérience qui fait la différence et le nombre de compétitions. [...] Il reste beaucoup de travail à faire et peut-être chercher à l'avenir beaucoup de compétitions. Parce que ça, c'est le haut niveau. Et ça ne pardonne pas", a-t-il dit.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se déroulent du 31 octobre au 13 novembre.