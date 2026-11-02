Sénégal: JOJ - Dakar s'est doté d'une technologie puissante grâce à son partenariat avec Alibaba

Dakar — Le Sénégal s'est doté d'un des cloud les plus puissants d'Afrique, grâce au partenariat entre le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et la société de technologie chinoise Alibaba, a révélé dimanche Ibrahima Wade.

"Aujourd'hui, grâce au Comite international olympique (CIO), grâce au partenariat entre Alibaba, Dakar 2026 et l'État du Sénégal, notre pays s'est doté de l'un des plus grands cloud en Afrique", a dit le coordonnateur du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse.

M. Wade s'exprimait lors d'une rencontre entre le CIO, Alibaba et le COJOJ en marge des Jeux olympiques de la jeunesse.

Les JOJ ont été lancés samedi au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio, devant des milliers de personnes dont des Chefs de l'Etat et de gouvernement.

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La société chinoise Alibaba, dans le cadres d'un partenariat avec le COJOJ, a mis une infrastructure cloud dédiée pour assurer le fonctionnement des Jeux olympiques de la jeunesse.

Cette infrastructure numérique va servir, à la fin de l'événement olympique, de plateforme cloud nationale du Sénégal, selon Ibrahima Wade.

"Nous avons fait en sorte que la société publique Sénégal numérique soit l'un des plus grands bénéficiaires du pays de cette technologie cloud, l'un des plus puissants en Afrique", a fait savoir Ibrahima Wade.

Selon le coordonnateur du COJOJ, cela va contribuer à renforcer le dispositif national existant du fait de l'l'héritage des JOJ.

Ibrahima Wade a indiqué que la collaboration avec Alibaba a permis des améliorations dans plusieurs démarches et process, avec notamment ticketing, la mesure des résultats, la collecte et la sécurisation des données.

Le coordonnateur du COJOJ a signalé que parmi les héritages du partenariat avec Alibaba figure le développement des compétences dans le renforcement des ressources humaines.

De leur côté, les responsables du Comité international olympique et d'Alibaba ont vanté les prouesses de cette technologie "qui va façonner l'avenir du Sénégal".