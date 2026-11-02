Ile Maurice: Joëlle Coret toujours dans un état critique, mais hors des soins intensifs

1 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

L'état de santé de Joëlle Coret, présidente de la Mauritius Society of Authors (MASA), demeure préoccupant. Hospitalisée à Londres à la suite d'un problème de santé, elle a subi une intervention chirurgicale. Si elle a quitté l'unité des soins intensifs, elle reste sous surveillance médicale étroite et devra suivre un traitement intensif qui s'étalera sur plusieurs semaines.

L'Union des artistes indique avoir obtenu des nouvelles d'Edith WeUtonga Katiji, fondatrice et présidente de la Zimbabwe Musicians Union, également vice-présidente de la Fédération internationale des musiciens. Selon les informations communiquées, les médecins en Angleterre assurent un suivi constant de la présidente de la MASA.

Par ailleurs, son frère Cédric s'est rendu en Angleterre pour être à ses côtés. Toutefois, depuis son arrivée, l'Union des artistes n'a pas encore réussi à entrer en contact avec lui. L'organisation reste dans l'attente de nouvelles de sa part. Entre-temps, la famille de Joëlle Coret appelle le public à respecter sa vie privée dans cette période difficile. Elle souhaite que son intimité et celle de ses proches soient préservées alors qu'elle poursuit son traitement.

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