Congo-Kinshasa: La décadence socio-économique française - Une occasion d'or pour en finir avec le Rwanda

A tous les Panafricains qui oeuvrent au quotidien pour l'émancipation et l'unité africaines, vous qui luttez dans le Sahel, dans les grands lacs, dans l'Afrique Australe, dans le Maghreb, dans les Caraïbes et les côtes transatlantiques ; Avez-vous remarqué que nous en avons quasiment fini avec le régime France - Afrique qui a exercé, 70 ans durant, une malveillante domination politique, économique, sociale, écologique et voire culturelle sur le peuple Africain. Aujourd'hui, chasée de nos terres et lourdée de nos richesses, la France paie le prix de sa criminalité, de sa brutalité, de sa perfidie et de son arrogance.

L'implosion sociale que subit la France aujourd'hui révèle la fin brutale de la politique d'une condescendance mal gérée en Afrique au 21ème siècle.

Il ne sort de l'ombre d'aucun doute que la récupération de la souveraineté sur la gestion des terres et l'exploitation des ressources naturelles au Mali, au Burkina Faso et au Niger, a mortellement asphyxié l'économie française, édifiée depuis plus d'un siècle sur le pillage et l'extorsion des vestiges africains.

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Débordé par une dette publique qui s'élève à 3647 milliards d'euros et par l'impossibilité manifeste de répondre aux besoins primaires du peuple français, le régime Macroniste finissant est au bout de sa gouvernance. Seules l'outrecuidance et la témérité sataniques en tiennent le fil.

Devant cet état des choses, la France est en train de perdre visiblement sa place d'une puissance mondiale et par voie de conséquence son veto mérite d'être remis en cause au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU. Car l'humanité est loin d'accepter ce paradoxe qui pèse sur la France, de continuer à siéger parmi les 5 membres permanents de l'ONU après avoir perdu toute son influence géopolitique et économique dans le monde et principalement en Afrique.

Protectrice du Rwanda, puissance financière du projet de balkanisation et instigatrice des massacres répétés à l'Est de la RDC, la France est dépouillée aujourd'hui de toute sa substance. Ses monstrueux problèmes internes l'ayant rendue inoffensive, la France ne saurait plus manifestement assurer le protectorat du Rwanda.

Le temps n'est-il pas venu pour que le peuple Congolais en finisse avec le régime sanguinaire de Paul Kagame, car aussi vrai que le principal tient l'accessoire en état, un parrain agonisant aurait-il la force de continuer à perfuser un malade dépendant ?

Si l'on sait que l'économie rwandaise, depuis la nuit des temps, a survécu grâce aux aides financières principalement européennes et américaines, en plus du pillage systématique de l'or et du coltan congolais puisés à l'Est, rien ne saurait justifier aujourd'hui le prolongement de la léthargie militaire congolaise contre les localités ciblées d'un Rwanda totalement affaibli par les sanctions américaines et éperdument isolé sur la scène internationale.

Qu'en est-il du FRN (Front pour la Refondation de la Nation) ?

En effet, si l'affaiblissement du parrain (France) ne garantit plus la survie du fils (Rwanda), alors la naissance prématurée d'un petit -fils (FRN), ne saurait effrayer le peuple congolais résilient et éveillé.