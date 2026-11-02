Afrique de l'Ouest: Les actions de la BRVM gagnent 218 milliards de CFA, Bernabe menant la reprise du marché

Les actions cotées à la Bourse régionale d'Afrique de l'Ouest (BRVM) ont gagné 218,32 milliards de CFA en capitalisation boursière au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 octobre 2026, mettant fin à deux semaines consécutives de baisses alors que les investisseurs se sont tournés à nouveau vers les actions. L'indice composite du BRVM a progressé de 1,05 % pour atteindre 534,71 points, tandis que le BRVM-30 a gagné 1,10 % à 259,18 points. L'indice BRVM Prestige a progressé de 0,88 % à 198,32 points, et l'indice BRVM Principal a augmenté de 1,02 % à 372,81 points. La capitalisation boursière a atteint 20,97 billions de CFA, tandis que l'indice composite a porté son gain depuis le début de l'année à 54,65 %.

L'activité boursière s'est intensifiée suite à la mise en oeuvre, le 26 octobre, de la division par 10 des actions de Sonatel. Les investisseurs ont échangé 12,92 millions d'actions au cours de la semaine, soit une hausse de 125,57 % par rapport aux 5,73 millions enregistrés précédemment, tandis que la valeur des transactions a augmenté de 60,83 % pour atteindre 23,77 milliards de CFA. Sonatel a représenté 17,47 milliards de CFA de transactions, soit 73,47 % du chiffre d'affaires du marché. La Société Générale Côte d'Ivoire a suivi avec 3,56 %, tandis qu'Ecobank Transnational Incorporated a représenté 2,05 %. La largeur du marché s'est améliorée, avec 26 titres en hausse, 19 en baisse et 1 inchangé.

Bernabé Côte d'Ivoire a mené le peloton des valeurs en hausse sur la semaine, progressant de 14,29 % à 2 000 CFA après avoir annoncé un retour à la rentabilité dans ses résultats du troisième trimestre. La Compagnie ivoirienne d'électricité a gagné 12,59 % à 5 500 CFA, récupérant ainsi une partie de sa baisse de 15,78 % enregistrée la semaine précédente. La Bank of Africa Niger a progressé de 8,25 % à 5 250 CFA après la publication de ses résultats. Les valeurs du commerce de détail et de la distribution ont mené la hausse sectorielle avec 11,13 %, suivies par celles des infrastructures à 8,45 % et de l'édition et des médias à 7,26 %.

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La NSIA Banque Côte d'Ivoire a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire, reculant de 9,90 % à 18 650 CFA, suivie par Setao Côte d'Ivoire, qui a chuté de 6,32 % à 1 780 CFA. Sucrivoire a perdu 4,42 % à 2 270 CFA, tandis que Nestlé Côte d'Ivoire a reculé de 3,60 %. Le secteur des matériaux de construction a reculé de 6,32 %, tandis que celui des équipements électriques et des constructeurs automobiles a perdu respectivement 2,50 % et 2,40 %. Ces baisses interviennent alors que les entreprises ont publié leurs résultats pour les neuf premiers mois de 2026.

Par ailleurs, le groupe Ecobank a annulé son assemblée générale du 26 octobre consacrée à la révocation proposée de certains administrateurs, suite aux instructions de la Commission bancaire de l'UEMOA appelant à de nouvelles consultations. Cette décision a été prise au cours d'une semaine marquée par la publication des résultats des entreprises sur l'ensemble de la place boursière. Sur le marché obligataire, la capitalisation a reculé de 0,18 % pour s'établir à 13 440 milliards de francs CFA, tandis que le volume des transactions est passé de 2 760 millions de francs CFA la semaine précédente à 1 350 millions de francs CFA.

Points clés à retenir

Le retour à la hausse de la BRVM après deux semaines de baisses témoigne d'une reprise de la demande pour les actions, mais l'augmentation de l'activité boursière doit être replacée dans le contexte du fractionnement d'actions de Sonatel. Le volume hebdomadaire des actions a progressé de 125,57 %, tandis que la valeur des transactions a augmenté de 60,83 %, Sonatel représentant 73,47 % du chiffre d'affaires.

La division a fait passer le nombre d'actions en circulation de Sonatel de 100 millions à 1 milliard et a ramené le cours de référence par action à 1/10e de son niveau antérieur. Par conséquent, une partie de la hausse du volume des échanges reflète la variation du nombre d'actions plutôt qu'une augmentation équivalente du capital investi.

Cette opération ne modifie ni la capitalisation boursière de Sonatel ni les participations des actionnaires. Au-delà de Sonatel, le marché a montré des signes de reprise, avec 26 titres en hausse contre 19 en baisse. Les résultats des entreprises ont également influencé la performance. Bernabé a gagné 14,29 % après son retour à la rentabilité, tandis que CIE a rebondi de 12,59 % après avoir perdu 15,78 % la semaine précédente.

Toutefois, la baisse de NSIA Banque et la quatrième semaine consécutive de perte pour Setao montrent que les investisseurs continuent de faire la distinction entre les entreprises. L'annulation de l'assemblée générale des actionnaires du groupe Ecobank ajoute également un enjeu de gouvernance que les investisseurs devront surveiller.

Avec un indice composite BRVM en hausse de 54,65 % en 2026, les prochaines publications de résultats, la liquidité en dehors de Sonatel et la pérennité de la demande contribueront à déterminer si la reprise se poursuivra en novembre.