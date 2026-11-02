Afrique: L'Algérie élargit son réseau aérien et renforce sa présence sur le continent et en Asie

ALGER — L'Algérie a renforcé sa présence sur la carte du transport aérien international, avec le lancement par Air Algérie de cinq nouvelles destinations en l'espace de quelques jours, dans le cadre d'une expansion qui consacre son ouverture sur de nouveaux marchés africains et asiatiques, ont relevé lundi plusieurs médias et plateformes internationaux spécialisés dans le secteur aérien, soulignant que cette expansion revêt une "importance stratégique" pour le renforcement des relations économiques et commerciales du pays avec son environnement régional et international.

Elle suscite également une attention particulière au regard de la diversité des nouvelles destinations, entre la reprise de la liaison avec la Libye après une interruption de près de 12 ans, le retour en Guinée après une absence de 45 ans et l'ouverture d'une ligne directe avec Shanghai, l'un des principaux centres économiques et commerciaux de Chine, outre le renforcement de la desserte du Nigeria et de la République du Congo, ouvrant de nouvelles perspectives aux échanges et à la coopération entre l'Algérie et ces pays.

Ainsi, la publication spécialisée "Aviation Africa Weekly" a classé le lancement de ces cinq destinations parmi les principales actualités du secteur aérien africain, soulignant que quatre d'entre elles étendent le réseau d'Air Algérie en Afrique de l'Ouest et du Centre, tandis que la liaison avec Shanghai ouvre une nouvelle perspective vers l'Asie.

Elle a également mis en avant le renforcement de la position de l'Algérie dans le réseau de connexions aériennes entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

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En Guinée, le site "Africa Guinée" a mis en lumière le retour d'Air Algérie à Conakry après 45 ans d'absence, à la suite de l'arrivée du vol inaugural à l'aéroport international Ahmed-Sékou-Touré, dans la nuit du 25 au 26 octobre, lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont pris part le ministre guinéen du Plan et de la Coopération internationale, Ismael Nabé, des responsables du secteur des transports ainsi que des représentants des deux pays.

Le site a souligné l'importance de cette nouvelle liaison dans le renforcement des relations économiques, commerciales et humaines entre l'Algérie et la Guinée, citant le secrétaire général du ministère guinéen des Transports, Mohamed Bakayoko, qui a qualifié ce vol de pont reliant deux cultures, deux économies et deux sociétés, mettant en avant les perspectives qu'il offre pour soutenir les échanges commerciaux et le tourisme et faciliter les déplacements des citoyens.

Cette initiative rejoint les indicateurs relevés par la revue "Aviation Week" concernant la croissance du trafic aérien en Guinée. Celle-ci a rapporté les propos du directeur de la Société de gestion et d'exploitation des aéroports de Guinée, Said Oumar Koulibaly, selon lequel l'aéroport de Conakry ambitionne d'attirer de nouveaux services aériens, notamment des vols d'Air Algérie.

En République du Congo, le quotidien "La Nouvelle République" a consacré un article à l'arrivée du vol inaugural d'Air Algérie à l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, le soir du 26 octobre, lors d'une cérémonie à laquelle a assisté le ministre congolais des Transports aériens et de l'Aviation civile.

Le journal a indiqué que cette nouvelle liaison sera assurée à raison de trois vols hebdomadaires, la considérant comme un apport au réseau de connexions aériennes que développe la compagnie algérienne sur le continent africain, à même de renforcer les liaisons entre l'Algérie et plusieurs capitales africaines.

Au Nigeria, le quotidien "The Punch" s'est intéressé aux dispositions opérationnelles accompagnant l'expansion des activités d'Air Algérie, à travers son accord avec la société "Skyway Aviation Handling Company" pour assurer les services d'assistance au sol de ses opérations dans les aéroports de Lagos et d'Abuja.

Le journal a cité le président de la société nigériane, Taiwo Afolabi, qui s'est félicité de cet accord, estimant qu'il traduit la confiance du transporteur algérien dans les capacités et l'expérience de son entreprise, ainsi que son attachement aux normes de sécurité, d'efficacité et de qualité des services.

En Libye, la reprise des vols entre Alger et Tripoli, après une interruption de près de 12 ans, a constitué l'une des principales étapes de cette nouvelle expansion.

L'agence "Reuters" a rapporté qu'Air Algérie a repris ses vols directs vers la capitale libyenne à raison de deux rotations hebdomadaires.

Pour sa part, le site "The Libya Observer" a souligné l'importance de la reprise de cette liaison dans la facilitation des déplacements des voyageurs, le renforcement des relations bilatérales et le soutien à la coopération économique et commerciale, citant l'ambassadeur de Libye en Algérie, Saleh Hemma Mohamed Bagda, qui s'est félicité de cette initiative.

Sur le plan asiatique, le lancement de la liaison directe entre Alger et Shanghai a suscité un intérêt particulier de la part des médias et des institutions chinoises, compte tenu de l'importance de cette nouvelle destination dans le renforcement des connexions entre les deux pays.

L'agence de presse "Chine nouvelle" a consacré un reportage à l'inauguration de cette ligne aérienne directe, mettant en avant les possibilités qu'elle offre pour faciliter les déplacements des voyageurs et consolider les liens entre l'Algérie et la Chine, notamment dans les domaines économique et commercial.

Dans le même contexte, l'administration de l'aviation civile de Chine a indiqué que cette nouvelle liaison relie directement Shanghai à Alger à raison de trois vols par semaine, ajoutant une nouvelle destination dans un pays partenaire.

De son côté, l'autorité aéroportuaire de Shanghai a souligné que cette desserte devrait faciliter les échanges commerciaux et les contacts entre les deux peuples, confirmant ainsi le rôle important du transport aérien dans le soutien des relations économiques et humaines entre les deux pays.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à développer et à moderniser le transport aérien, renforcer la présence de l'Algérie dans sa profondeur africaine et élargir ses relations avec ses partenaires internationaux, faisant ainsi du réseau d'Air Algérie un instrument au service de l'ouverture économique, du renforcement des partenariats, de la facilitation des échanges commerciaux et humains et de la consolidation de la place de l'Algérie dans son espace continental et sur la scène internationale.