Nigeria: La remontée des actions nigérianes met fin à une série de quatre semaines de baisse

Les actions nigérianes ont gagné 4 600 milliards de nairas en capitalisation boursière au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 octobre 2026, mettant fin à quatre semaines consécutives de baisses, grâce à la remontée de Dangote Cement qui a tiré l'indice de référence vers le haut.

L'indice All-Share de la Bourse nigériane (NGX) a progressé de 2,86 %, passant de 247 222,27 points la semaine précédente à 254 299,49 points, tandis que la capitalisation boursière est passée de 160 519 milliards de nairas à 165 114 milliards de nairas. Cette hausse a porté le rendement de l'indice depuis le début de l'année à 63,42 %, le mois d'octobre s'étant clôturé en hausse de 1,23 %.

L'activité boursière a bondi au cours de la semaine, les investisseurs ayant échangé 7,619 milliards d'actions pour une valeur de 637,83 milliards de nairas dans le cadre de 192 138 transactions, contre 2,024 milliards d'actions d'une valeur de 110,77 milliards de nairas la semaine précédente. Le volume des échanges a augmenté de 276,43 %, tandis que la valeur des transactions a progressé de 475,81 %. Les services financiers ont représenté 91,75 % des actions échangées et 89,91 % de la valeur des transactions. First HoldCo, Guaranty Trust Holding Company et United Bank for Africa ont représenté 6,096 milliards d'actions pour une valeur de 544,44 milliards de nairas, soit 80,02 % du volume du marché.

Les valeurs industrielles ont été le moteur de la reprise du marché, l'indice NGX Industrial Goods ayant progressé de 14,58 %, tandis que l'indice NGX Premium a gagné 7,21 %. Dangote Cement a mené le peloton des valeurs en hausse sur la semaine, bondissant de 27,81 % à 1 420 nairas contre 1 111 nairas, après avoir annoncé un bénéfice de 974,8 milliards de nairas pour les neuf premiers mois de 2026. Honeywell Flour Mills a suivi avec une hausse de 25,98 % à 22,55 nairas, tandis que le fonds d'investissement immobilier UPDC a progressé de 20,57 % à 21,10 nairas. Access Holdings a gagné 7,92 % à 28,60 nairas.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les valeurs bancaires ont continué de subir des pressions à la vente malgré la reprise du marché. L'indice bancaire NGX a reculé de 3,42 %, portant sa perte du mois d'octobre à 10,42 %, tandis que les valeurs d'assurance ont chuté de 2,13 %. Caverton Offshore Support Group a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire, reculant de 25 % à 3,60 nairas. Livestock Feeds a chuté de 21,99 % à 13,30 nairas, tandis que First HoldCo a perdu 17,31 % à 119,15 nairas, bien qu'elle figure parmi les titres les plus échangés.

La santé du marché s'est améliorée, avec 33 titres en hausse contre 48 en baisse, contre 20 hausses et 55 baisses la semaine précédente. 65 autres titres sont restés inchangés. Sur le marché des titres à revenu fixe, le volume des transactions obligataires a augmenté, passant de 226,31 millions de nairas à 2,20 milliards de nairas. La Bourse a également coté 728,98 milliards de nairas d'obligations NBET Finance, assorties d'un coupon annuel de 18 % et arrivant à échéance en 2033, aux côtés des obligations d'épargne d'État émises en octobre.

Points clés à retenir

Le marché boursier nigérian a clôturé le mois d'octobre sur une hausse de 1,23 %, mais cette reprise a été portée par un nombre limité d'entreprises plutôt que par une progression généralisée sur l'ensemble de la place boursière. L'indice NGX All-Share a progressé de 2,86 % au cours de la semaine, bien que 48 titres aient reculé et 33 aient progressé. Dangote Cement a contribué à ce rebond, avec une hausse de 27,81 % après avoir annoncé une augmentation de 31,15 % de son bénéfice après impôts, à 974,8 milliards de nairas, pour les neuf premiers mois de 2026.

Le chiffre d'affaires de la société a progressé de 19,6 % pour atteindre 3 770 milliards de nairas, tandis que le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 1 800 milliards de nairas. La hausse du cours de son action a contribué à faire progresser l'indice des biens industriels de 14,58 %, compensant ainsi les baisses enregistrées par les valeurs bancaires et d'assurance. L'activité boursière a également reflété une concentration sur un petit nombre d'entreprises. Le 27 octobre, les investisseurs ont échangé 5,23 milliards d'actions pour une valeur de 441,44 milliards de nairas, ce qui représentait environ 69 % de la valeur des transactions de la semaine.

First HoldCo a représenté environ 4,87 milliards d'actions échangées ce jour-là. De telles transactions peuvent gonfler le chiffre d'affaires boursier déclaré sans pour autant indiquer une augmentation comparable des achats sur l'ensemble des sociétés cotées. Parallèlement, l'indice bancaire NGX a clôturé le mois d'octobre en baisse de 10,42 %, bien qu'il reste en hausse de 60,27 % depuis janvier. Le contraste entre les valeurs industrielles et bancaires montre que les investisseurs continuent de privilégier certains secteurs tout en réduisant leur exposition à d'autres.

L'indice de référence ayant progressé de 63,42 % en 2026, la performance de novembre dépendra de la capacité des résultats à soutenir de nouvelles hausses, de la reprise des valeurs bancaires et de l'extension des achats au-delà des sociétés à forte capitalisation boursière.