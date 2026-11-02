Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire sort de la liste grise du GAFI grâce à ses réformes financières

La Côte d'Ivoire a été retirée de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) après avoir mené à bien des réformes visant à renforcer les contrôles contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette décision a été annoncée le 30 octobre 2026, à l'issue de la réunion plénière de l'organisation à Paris. Elle met fin à deux années de surveillance renforcée pour la plus grande économie d'Afrique de l'Ouest au sein de la zone franc CFA et pourrait faciliter son accès au financement international, aux services bancaires et aux investissements étrangers.

La Côte d'Ivoire avait été placée sur la liste grise le 25 octobre 2024, après que le GAFI eut identifié des faiblesses dans son dispositif de détection et de prévention des transactions financières illicites. Le pays avait alors accepté un plan d'action portant sur la surveillance financière, les enquêtes, le partage d'informations et l'application de la loi. Le 19 juin 2026, le GAFI a estimé que la Côte d'Ivoire avait largement mené à bien les mesures requises, ce qui a permis de procéder à une évaluation sur place afin de vérifier que les réformes étaient mises en oeuvre et pouvaient être pérennisées.

Ces réformes comprenaient un renforcement de la surveillance des banques et autres institutions financières, un meilleur accès aux informations sur la propriété des entreprises et une coopération accrue avec les autorités étrangères enquêtant sur les crimes financiers. La Côte d'Ivoire a également renforcé l'utilisation des renseignements financiers par les services répressifs et intensifié les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le GAFI a confirmé que le pays avait mené à bien son plan d'action et rempli les conditions nécessaires pour sortir du régime de surveillance renforcée.

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Cette décision pourrait profiter aux banques, aux entreprises et aux investisseurs opérant en Côte d'Ivoire en améliorant la réputation du pays auprès des institutions financières internationales. Le statut de « liste grise » peut amener les banques étrangères et les partenaires financiers à exercer une surveillance accrue sur les transactions, ce qui peut allonger les délais de traitement et augmenter les coûts de mise en conformité. Ce retrait pourrait contribuer à atténuer certaines de ces pressions, même si les institutions financières continueront à effectuer des contrôles en fonction de leur évaluation des risques. Cette décision ne garantit pas une baisse des coûts d'emprunt ni une augmentation des entrées de capitaux.

La Côte d'Ivoire a été retirée de la liste aux côtés de la Bulgarie, de la République démocratique du Congo et de Monaco, qui ont également mené à bien leurs plans d'action. Le pays continuera à collaborer avec le Groupe d'action intergouvernemental contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) afin de pérenniser ses réformes. Le GAFI a déclaré que les pays devaient pérenniser les améliorations apportées à leurs contrôles financiers après avoir quitté la liste grise. Le prochain défi de la Côte d'Ivoire consistera à maintenir les normes d'application tout en soutenant la croissance dans les secteurs bancaire, de l'investissement et des transactions financières transfrontalières.

Points clés à retenir

Le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste grise du GAFI pourrait renforcer sa position de pôle financier et d'investissement en Afrique de l'Ouest francophone. Le pays est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui regroupe huit États et partage le franc CFA, une banque centrale et la bourse régionale BRVM, basée à Abidjan.

Son système financier joue un rôle dans le secteur bancaire régional, l'émission de dette publique, les marchés de capitaux et le financement du commerce. Le retrait de ce suivi renforcé pourrait apaiser les inquiétudes des banques internationales, des investisseurs et des institutions financières qui évaluent le risque-pays avant de conclure des transactions.

Toutefois, le fait de figurer sur la liste grise n'oblige pas automatiquement les institutions financières à cesser toute relation avec les pays concernés, et ce retrait ne les dispense pas de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les banques doivent continuer à vérifier l'identité de leurs clients, à surveiller les transactions et à signaler toute activité suspecte.

Pour les entreprises, cette décision pourrait favoriser les relations avec les prêteurs étrangers et les prestataires de services de paiement, en particulier ceux impliqués dans les virements internationaux, le financement du commerce et les opérations d'investissement. Elle pourrait également améliorer la perception des actifs financiers ivoiriens auprès des investisseurs qui évaluent les obligations souveraines, les titres d'entreprises et les sociétés cotées au BRVM.

L'impact sur les coûts d'emprunt dépendra d'autres facteurs, notamment les taux d'intérêt, les finances publiques, la croissance économique et la demande des investisseurs. Le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste met également en évidence l'importance de poursuivre les réformes réglementaires au-delà de la période d'évaluation. Le pays continuera à collaborer avec le GIABA pour renforcer la supervision financière, la transparence en matière de propriété effective et les enquêtes sur les flux financiers illicites.

Pour les investisseurs, cette évolution constitue un élément supplémentaire à prendre en compte lors de l'évaluation de l'environnement financier du pays, mais elle ne supprime pas pour autant les risques de change, de marché, de crédit ou opérationnels. Le véritable test consistera à déterminer si les réformes continueront, à terme, à améliorer la transparence financière, à réduire les obstacles aux transactions et à favoriser l'accès aux capitaux internationaux.