Sénégal: Futsal - La sélectionneuse des Lioncelles satisfaite de la victoire, mais appelle à rester concentrés

Dakar — La sélectionneuse de l'équipe nationale féminine de futsal du Sénégal, Walimata Sèye, s'est félicitée de la victoire des Lioncelles face aux Fidji (8-1), estimant que ses joueuses ont réussi leur entrée en compétition, tout en appelant à la "modestie et à la concentration" pour la suite de la compétition.

"Il fallait bien rentrer dans la compétition, essayer de tout faire pour gagner le premier match et pouvoir enchaîner sur le deuxième de manière beaucoup plus sereine", a déclaré la technicienne sénégalaise, à l'issue de la rencontre.

Walimata Sèye a salué "l'application" de ses joueuses et leur respect des consignes, soulignant que leur engagement avait largement contribué à rendre la rencontre plus facile face à une équipe fidjienne qu'elle considère comme "moins expérimentée".

"Le Venezuela a plus d'expérience, mais je pense que les filles ont aussi rendu le match facile, et c'est important de le souligner", a-t-elle relevé, tout en appelant à la modestie. "C'est notre première compétition internationale, donc nous allons y aller pas à pas", a-t-elle ajouté.

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Malgré ce large succès, la sélectionneuse a identifié plusieurs aspects à améliorer, dont l'efficacité devant les buts.

Les nombreuses occasions manquées durant la rencontre constituent, selon elle, "un chantier à travailler" avant la prochaine sortie des Sénégalaises.

"Nous allons continuer à corriger et à rectifier certaines choses. Nous espérons faire encore mieux lors du prochain match, notamment devant le but", a-t-elle indiqué.

La technicienne sénégalaise est également revenue sur la gestion de la pression liée à l'environnement et au soutien du public. "Le public était une force pour nous, mais il fallait aussi savoir en faire abstraction pour rester concentrées, parce que c'est un couteau à double tranchant", a-t-elle expliqué.

Walimata Sèye a insisté sur l'importance de la préparation mentale, compte tenu du jeune âge de ses joueuses et de leur manque d'expérience à ce niveau de compétition.