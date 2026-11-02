Sénégal: Thierno Mame Fall Seck, guide religieux de Mogo Tapsirou Balla, rappelé à Dieu

Matam — Le guide religieux Thierno Mame Fall Seck, figure spirituelle de la communauté de Mogo Tapsirou Balla, dans la région de Matam (nord) , a été rappelé à Dieu ce dimanche, a appris l'APS de sa famille.

Le défunt était connu pour son attachement aux valeurs de l'islam, sa profonde spiritualité ainsi que ses qualités humaines, selon ses proched.

Homme de foi, de sagesse et de paix, il incarnait une autorité morale respectée au sein de la communauté.

Tout au long de son parcours, Thierno Mame Fall Seck s'est illustré par son rôle de rassembleur, de conseiller et de transmetteur des valeurs religieuses et spirituelles.

Ses enseignements et ses conseils ont largement contribué à entretenir la cohésion sociale, l'unité et la solidarité au sein de la communauté.

Son engagement religieux et ses qualités humaines lui avaient valu l'estime et la considération des fidèles, auprès desquels il représentait une référence spirituelle et morale.

Selon sa famille, son inhumation est prévue lundi à partir de 11 heures.