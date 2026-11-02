Sénégal: Dialakoto - Le maire sollicite les pouvoirs publics pour le désenclavement de sa commune

Dialakoto — Le maire de la commune de Dialakoto, Bafodé Dramé, a plaidé pour la construction de la route reliant sa commune à Diannakouta ainsi que l'axe Dienoundiala-Kaboudiara, dans le département de Tambacounda (est), afin de faciliter les déplacements des populations, notamment pendant l'hivernage.

La commune de Dialakoto, située à environ 67 km de la ville de Tambacounda, compte 63 villages pour une population estimée à près de 25 000 habitants.

"Le message qu'on peut lancer à l'État, c'est de l'inviter à prendre en compte les préoccupations de la population, parce que nous avons un besoin de désenclavement. En effet, l'axe Diannakouta-Dialakoto, qui s'étale sur 13 km, est complètement dégradé et les populations sont coupées du centre pendant l'hivernage, il n'y a pas possibilité d'y accéder", a-t-il expliqué.

S'exprimant à l'occasion de la finale de la coupe du maire, samedi, il a aussi alerté sur l'état de l'axe Diénoundiala-Kaboudiarra, qui fait 60 km.

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"Cet axe n'est jusqu'à présent pas pris en compte dans les programmes de l'État. Il y a des axes secondaires qui posent problème, mais principalement, ce sont ces deux axes (Dienoundiala-Kaboudiarra et Diannakouta-Dialakoto) qui nous empêchent de dormir", a-t-il ajouté.

Selon l'édile, les populations locales rencontrent également des difficultés pour accéder aux zones de production, même si "la mairie se décarcasse pour faire quelques réalisations".

"On est en train de faire la piste allant de Madina Darsalam à Madina Soko. On est en train de faire des pistes secondaires ici dans la commune de Dialakoto et on est en train de réaliser le parking des gros porteurs aussi", a-t-il listé.

Bafodé Dramé a par ailleurs plaidé pour la construction d'un poste de santé au profit du village de Mansadala.

"Nous avons un problème dans le domaine de la santé, car la commune de Dialakoto ne compte que deux postes de santé pour une population allant jusqu'à 25 000 habitants. Donc, je pense que l'on mérite d'avoir un troisième poste de santé au niveau du village de Mansadala", a-t-il dit

Le maire a également évoqué un déficit d'enseignants au niveau de la commune de Dialakoto, en plus des problèmes rencontrés par la population pour l'accès à l'eau qui reste selon lui un défi.

"La mairie a recruté six volontaires pour suppléer l'État dans les villages où il est absent, parce que nous voulons que tous les enfants de la commune bénéficient de la même chance que les autres", a-t-il indiqué.

Aussi l'édile a-t-il retenu l'option de recruter des volontaires pour encadrer les enfants dans les villages acceptant dese doter d'abris provisoires, "afin de leur faire bénéficier de la même chance que les autres enfants de la commune", a-t-il conclu.