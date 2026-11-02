Selon Félix Tshisekedi, Président de la République, la diversification des partenariats à l'échelle internationale ne constitue plus une option. Elle est devenue une vocation claire, un impératif incontournable et une urgence diplomatique majeure pour la RDC.

En marge de sa participation au 3ème Sommet Russie-Afrique, Félix Tshisekedi a mis en lumière sa vision d'une gouvernance mondiale fondée sur le respect de la souveraineté des États, le développement partagé et le bien-être des peuples. Face à son homologue Vladimir Poutine, le 30 octobre 2026, au Palais du Kremlin, le Chef de l'Etat a plaidé pour l'implication totale de Moscou dans les efforts de préservation de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de pacification de sa partie Est, confrontée à une crise sécuritaire alarmante imposée, depuis trois décennies, par le Rwanda.

Vers de nouveaux horizons

Au cours de leurs discussions, les deux Chefs d'État ont affiché leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans l'intérêt de leurs peuples et dans le respect de la souveraineté des États.

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Pour le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, la République démocratique du Congo constitue « l'un des partenaires les plus prometteurs en Afrique avec un potentiel important en matière de commerce et d'investissement ».

Le Président Poutine a exprimé la volonté de la Fédération de Russie d'accompagner le développement de la République démocratique du Congo autour d'un partenariat mutuellement avantageux, fondé sur les besoins réels du pays et respectueux de sa souveraineté.

Fidèle à sa vision, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a insisté sur le choix de la RDC de diversifier ses partenariats internationaux de manière totalement autonome et non alignée.

Dans un contexte international marqué par de profondes transformations économiques et technologiques, le Président Tshisekedi a ainsi identifié plusieurs axes prioritaires pour ce partenariat : la paix et la diplomatie, la sécurité, l'agriculture, l'énergie, ainsi que l'innovation technologique et numérique.

Cette dynamique de coopération avec Moscou s'est accompagnée par la signature de trois accords bilatéraux visant à formaliser la création d'une commission intergouvernementale et à renforcer les échanges dans les domaines de l'éducation et de la santé.