Tunisie: Deux nouveaux véhicules tunisiens bientôt sur le marché - Que révèle ce nouveau projet ?

La start-up tunisienne IntiGo annonce le développement de deux nouveaux véhicules destinés respectivement à la mobilité urbaine et au transport de marchandises. Baptisés iCITY et iPRO, ces deux modèles reposeraient sur un même châssis et sont présentés par leur promoteur comme des solutions compactes et économiques.

Dans une publication diffusée sur LinkedIn, Bassem Bouguerra, cofondateur d'IntiGo, affirme que les deux véhicules ont été "conçus par des Tunisiens" et "fabriqués en Tunisie". Il annonce leur disponibilité prochaine, sans toutefois préciser de calendrier de commercialisation ni communiquer de détails sur leurs caractéristiques techniques.

Cette annonce intervient après une première publication de Bassem Bouguerra, dans laquelle il avait fait état du projet de création d'un laboratoire destiné à développer et à construire des véhicules en Tunisie. Il avait alors lancé un appel à des personnes disposant de compétences dans la fabrication ainsi qu'à des professionnels de la construction de bateaux et de tricycles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Fondée en novembre 2019 par Bassem Bouguerra et Nebil Jridet, IntiGo avait initialement fait son entrée sur le marché tunisien avec un service de taxis-scooters. La société a ensuite réorienté et développé ses activités dans la livraison de colis et la logistique du dernier kilomètre.

Selon le rapport annuel 2024 d'UGFS North Africa, qui consacre une étude de cas à l'entreprise, IntiGo disposait alors de 14 plateformes logistiques et d'une flotte comprenant sept camions et 72 voitures, en plus de plus de 100 livreurs indépendants. Le rapport faisait également état d'un chiffre d'affaires supérieur à 5,2 millions de dinars en 2023.

Le lancement des modèles iCITY et iPRO pourrait ainsi marquer une nouvelle orientation dans le développement de l'entreprise, avec une incursion annoncée dans la conception et la fabrication de véhicules. Les informations relatives à leur motorisation, leur autonomie, leur capacité de production, leur taux d'intégration locale et leur prix de vente n'ont cependant pas encore été communiquées publiquement.

Au-delà de l'annonce de ces deux modèles, leur concrétisation pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le savoir-faire industriel tunisien et témoigner du potentiel local en matière de conception de solutions de mobilité adaptées aux besoins du marché.

Affaire à suivre...