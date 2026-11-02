Tunisie/Egypte: Nabil Kouki, nouvel entraîneur du club égyptien d'Al-Masry

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le club Al-Masry, évoluant en première division du championnat égyptien de football, a annoncé avoir engagé l'entraîneur tunisien Nabil Kouki pour prendre les commandes de son équipe première.

Le club avait précédemment annoncé la résiliation à l'amiable du contrat de son ancien entraîneur Ahmed Sami et de son staff technique.

Il s'agit de la deuxième expérience de Nabil Kouki à la tête d'Al-Masry après celle de la saison 2025-2026.

Al-Masry occupe actuellement la 12e place du championnat égyptien avec 9 points. L'équipe reste sur une série de six matches consécutifs sans victoire en championnat.

Nabil Kouki avait, pour rappel, débuté la saison sur le banc du CS Sfaxien, avant de quitter ses fonctions le 12 octobre dernier.

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