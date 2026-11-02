Tunisie: Plus de 1,1 milliard de dinars mobilisés pour la réhabilitation urbaine depuis 1992

À l'occasion de la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre, l'ambassade de France en Tunisie et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) en Méditerranée ont mis en lumière l'ampleur de la coopération franco-tunisienne en faveur du développement urbain durable. Depuis 1992, près d'un Tunisien sur trois a bénéficié de projets concrets visant à améliorer le cadre de vie des populations urbaines, selon les données publiées par les deux institutions.

Dans ce cadre, l'Agence française de développement (AFD) a mobilisé, depuis une trentaine d'années, plus de 1,1 milliard de dinars de financements consacrés à la réhabilitation urbaine en Tunisie. Ces interventions ont permis de réhabiliter plus de 1 200 quartiers et de rénover 14 centres anciens, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie dans plusieurs régions du pays.

Cette coopération s'inscrit dans un contexte de forte urbanisation. En 2023, le taux d'urbanisation s'élevait à 70 % en Tunisie, contre 82 % en France, ajoutent les mêmes sources.

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Au-delà des investissements dans les infrastructures et la rénovation des espaces urbains, le partenariat franco-tunisien repose également sur des programmes conjoints de recherche scientifique, notamment à travers l'IRD, engagé dans plusieurs travaux portant sur les transformations urbaines et les enjeux territoriaux.

L'IRD conduit ainsi 12 programmes de recherche d'envergure couvrant 11 thématiques, parmi lesquelles la gestion des inondations, la gouvernance des crises, les relations entre ville et port, les majels de la médina, les espaces de plage, le traitement des eaux usées en milieu urbain, les pratiques alimentaires en ville, les citadinités et les latinités, ainsi que les mobilités urbaines.

Ces travaux concernent plusieurs territoires tunisiens, notamment le Grand Tunis, Gabès, Sfax, Sousse, Zaghouan, Tabarka et Ghar El Melh. Ils mobilisent une trentaine de chercheurs tunisiens et français, dont des doctorants et des chercheurs effectuant des missions sur le terrain.

Les domaines de coopération couvrent également la gestion de l'eau et l'assainissement, la rénovation des centres historiques, la réhabilitation des quartiers et le développement des mobilités urbaines.

À travers les programmes de l'AFD et de l'IRD, la coopération franco-tunisienne associe ainsi investissements dans les infrastructures, amélioration du cadre de vie et recherche scientifique pour accompagner les mutations urbaines et soutenir le développement de villes plus durables.