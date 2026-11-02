Tunisie: Météo - Pluies orageuses, vents forts et mer agitée

Le temps sera marqué, ce dimanche 1er novembre 2026, par des pluies temporairement orageuses sur plusieurs régions de Tunisie, notamment dans le nord-est et le sud-est du pays, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans les autres régions, le ciel sera marqué par des passages nuageux. Le vent soufflera du secteur nord, relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu'il restera faible à modéré dans le reste du pays. La mer sera agitée à très agitée sur les côtes nord, nécessitant une vigilance particulière pour les activités maritimes.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 15 et 21 °C dans les régions du nord et de l'ouest, contre 21 à 24 °C dans le reste du pays. Cette première journée de novembre sera ainsi marquée par un temps instable dans certaines régions, avec des épisodes pluvieux et une fraîcheur plus prononcée dans le nord et l'ouest.