Tunisie: Lutte/Championnats du monde d'Astana - Dur, dur, un Mondial

La participation tunisienne à ces championnats du monde qui se déroulent au Kazakhstan du 24 octobre au 1er novembre 2026, s'est limitée exclusivement à la lutte féminine. La Tunisie y a été représentée par les athlètes Zeïneb Sghaïer et Chahrazed Ayachi, sous la supervision de l'entraîneuse nationale et ancienne championne olympique, Maroua Amri.

Chahrazed Ayachi (catégorie -50 kg) a été la première à entrer en lice. Elle n'a pas fait long feu. Puisqu'elle a été éliminée dès le tour préliminaire après avoir perdu son premier combat contre la lutteuse nigériane Genesis Mercy, sur le score de 10-0.

Certes, cela peut arriver en sport de combat, mais ce résultat prouve, si besoin est, que l'on est loin du compte. Un Mondial n'est pas à la portée de n'importe qui. La preuve, notre représentante a été pour ainsi dire surclassée sur un score inquiétant.

Zeïneb Sghaïer, championne d'Afrique et médaillée de bronze aux Jeux méditerranéens de Tarente, a, pour sa part, entamé son parcours au tour préliminaire en battant la championne d'Europe roumaine, Nicoleta Anghel, sur le score de 9 à 0. Elle a ensuite été battue en quarts de finale par la Polonaise Wiktoria Choluj, classée sixième mondiale, sur le score de 9 à 0.

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La championne d'Afrique a, ensuite, pris part aux repêchages pour la médaille de bronze, suite à la qualification de la lutteuse polonaise Wiktoria Choluj (tête de série n°6 mondiale) pour la finale. Elle s'est inclinée face à son adversaire indienne, Tanu Sharma, vice-championne du monde chez les juniors (U20) en 2026 sur le score de 5 à 4. Elle n'a donc pas pu se qualifier pour le combat pour la médaille de bronze.

La représentante tunisienne avait affaire à des adversaires cotées et de valeur. Elle s'est bien battue et a prouvé qu'elle est parfaitement crédible en dépit de son échec lors du match de repêchage.