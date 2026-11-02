Tunisie: Pluies, orages et fortes rafales - Le temps se dégrade aujourd'hui

Le temps sera marqué, ce dimanche, par des passages nuageux parfois denses sur les régions côtières du nord et le sud-est, accompagnés de pluies éparses et temporairement orageuses. Ces précipitations s'étendront, dans l'après-midi, au reste des régions du nord et localement au centre, selon les prévisions météorologiques.

Les pluies pourront être parfois abondantes durant la nuit dans les régions de l'extrême nord.

Les vents souffleront de secteur ouest sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Ils seront relativement forts à localement forts près des côtes, tandis qu'ils resteront faibles à modérés dans les autres régions. Des rafales pourront toutefois dépasser temporairement les 70 km/h lors du passage des nuages orageux.

La mer sera généralement agitée, avant de devenir très agitée au nord.

Les températures maximales oscilleront entre 18 et 22 °C sur le nord, le centre et le sud-est, autour de 16 °C sur les hauteurs de l'ouest, et entre 23 et 27 °C dans le reste du pays.