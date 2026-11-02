Tunisie: Ouverture de la saison sportive 2026/2027 aujourd'hui à Sfax - Engagement et plaisir de courir

C'est l'ouverture de la saison en athlétisme. En principe ce sont les longues distances qui sont privilégiées. Et c'est la raison pour laquelle nous verrons se succéder des cross ou des parcours sur route de moyennes et longues distances.

Il est temps de s'inquiéter de ces distances qui nous manquent et dans lesquelles notre représentation est pour ainsi dire fort restreinte.

La Fédération tunisienne d'athlétisme, en collaboration et en partenariat avec la Ligue régionale d'Athlétisme de Sfax et l'Association tunisienne des courses sur route, organise donc aujourd'hui le Championnat de Tunisie de semi-marathon. Cet événement coïncidera avec la deuxième édition de la manifestation sportive solidaire « Des pas pour la paix» avec la participation d'environ 1 500 coureurs -- professionnels et amateurs -- de toutes tranches d'âge.

Au-delà de son caractère compétitif, l'Association tunisienne des courses sur route a programmé d'autres épreuves visant à mettre en avant la dimension humanitaire du sport, notamment la promotion des valeurs de paix, l'encouragement à la pratique sportive, l'animation de la vie et des espaces publics à Sfax, ainsi que le renforcement du rayonnement de la ville en tant que destination sportive.

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Le départ des deux courses est prévu à 8h00, devant le complexe universitaire du quartier «Hay El Ons», à Sakiet Ezzit.

Deux catégories

Les participants sont répartis en deux catégories : la catégorie «Seniors» (jusqu'à 35 ans) et la catégorie «Masters» (de 35 à 65 ans et plus). Le parcours du semi-marathon de la ville de Sfax, d'une distance de 21 km, s'étendra sur trois zones municipales : l'arrondissement de Hay El Ons (commune de Sakiet Ezzit), la commune de Chihia et la commune de Gremda, en passant par la route du «Km 11». Le tracé a été conçu pour garantir la sécurité des coureurs. L'événement sera encadré par plus de 30 arbitres internationaux agréés et soutenus par plus de 250 jeunes bénévoles.

Une course de 5 km est ouverte au grand public. Elle devrait réunir environ 800 participants et se déroulera dans une ambiance festive et citoyenne. Dans le but de promouvoir la pratique sportive, deux courses seront organisées: une épreuve de 600 mètres destinée aux enfants de moins de dix ans et une autre de 200 mètres pour les moins de cinq ans. Ces deux courses devraient attirer environ 200 enfants accompagnés de leurs familles. Pour ce qui concerne les courses destinées aux enfants et aux Masters, espérons qu'une visite médicale précédera ces épreuves pour éviter toute complication.