Tunisie: Ligue 2/Groupe B/6e journée - ASK-SCM : Le match des extrêmes

L'USKE à l'affût. Le CSK, l'ESB et Jendouba Sport en embuscade.

Après le déroulé des matchs du groupe A hier, place aujourd'hui aux rencontres du groupe B. Cette 6e ronde de L2 nous propose tout d'abord un duel des extrêmes entre l'AS Kasserine, leader de poule, et le Sporting Moknine, lanterne rouge. Avantage à l'ASK qui évoluera dans son fief.

Dauphin de l'ASK, l'US Ksour Essef se produira lui aussi dans son bastion à la réception de l'ES Bouchemma, 3e de rang avec le CS Korba et Jendouba Sport. La rencontre s'annonce indécise entre l'USKE et l'ESB cet après-midi. Tout comme l'USKE, sur le podium, le CSK tentera de grappiller des points en accueillant l'Olympique Médenine avant-dernier. C'est aussi le cas de Jendouba Sport, lui aussi 3e de rang et appelé à valider en croisant une Stayda jusque-là loin de ses standards.

Victoire impérative pour la JSK et EGSG

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Au pied du podium, l'on retrouve la JS Kairouanaise, une formation qui n'a pas encore pris son envol mais qui ne compte que trois unités de retard sur le leader.

En déplacement chez l'Olympique du Kef, 12e de rang, les Aghlabides visent la victoire pour garder le contact avec les premières loges ou même bondir au classement si ses devanciers accusent le coup. Au Sahel, Kalaâ, club médian, reçoit le Croissant de Redeyef, club situé sur la même ligne. Match équilibré en perspective.

Enfin, à Gafsa, El Gawafel, lui aussi situé dans le ventre mou du classement, croise dans son fief l'AS Ariana, 11e de rang. EGSG doit forcément valider s'il veut recoller au peloton de tête. Quant à l'ASA, une défaite l'enliserait davantage dans la zone critique du classement.