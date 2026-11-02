Tunisie: Korbous - Deux projets pour valoriser le patrimoine thermal et renforcer l'attractivité de la région

Les plans détaillés d'aménagement de la source thermale "Aïn Sbia" et des espaces extérieurs entourant les installations hydrauliques de Korbous (gouvernorat de Nabeul) ont été approuvés, jeudi dernier, par la commission technique des bâtiments civils de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie (ONTH).

Ces projets ont pour objectif de préserver le patrimoine thermal de la région et de renforcer son attractivité en tant que destination de tourisme de santé.

Lors d'une réunion ayant regroupé les architectes chargés des projets et les représentants des différentes structures concernées, la conception retenue pour l'aménagement de la source "Aïn Sbia" a été validée. S'étendant sur une superficie de 30 m², le projet prévoit une alimentation en eau minérale par gravité, conformément à l'usage traditionnel du site, qui sera aménagé en fontaine à boire et en bassin pour les pieds. Cette conception tient compte de la valeur symbolique et historique de la source, profondément ancrée dans la mémoire nationale.

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Le deuxième projet porte sur l'embellissement des abords de la station de pompage et des zones d'intervention. Il vise à assurer une meilleure intégration des installations hydrauliques dans leur environnement naturel, tout en mettant en valeur les particularités architecturales de la région.

Considérée comme l'un des principaux pôles du thermalisme en Tunisie, Korbous compte sept sources thermales naturelles, parmi lesquelles figurent les célèbres Aïn El Kbira, Aïn Ech-Chifa et Aïn Atrous.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à développer le tourisme médical et à valoriser les ressources thermales du pays. Selon les données de la Direction générale de la santé, ce secteur a accueilli environ 7 millions de bénéficiaires en 2025, à travers 490 centres répartis sur l'ensemble du territoire.