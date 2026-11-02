Ile Maurice: Dean Bhoobun, des ciseaux à la main et une passion en fil conducteur

À 27 ans, Dean Bhoobun, habitant de Goodlands et père de famille, a choisi de faire de sa passion pour la coiffure son métier. Depuis 2020, il s'y consacre pleinement, après avoir longtemps nourri le rêve de devenir coiffeur. D'un métier à un autre, il a finalement décidé de suivre cette voie. Un choix qui lui a demandé de la patience, de la persévérance et beaucoup d'apprentissage.

Ses débuts n'ont pas été simples. Il a dû se familiariser avec les différentes textures de cheveux, apprendre à maîtriser les techniques de coupe et répondre aux attentes de chaque client. Au fil des années, il a ainsi développé son savoir-faire et gagné en expérience.

Pour Dean, la coiffure ne se résume pas à manier des ciseaux. Chaque client a ses préférences et chaque coupe exige de l'attention, de la précision et de la patience. «Il faut avoir l'amour pour ce métier», souligne-t-il. Une passion qui ne fait toutefois pas oublier les exigences du quotidien. Les journées sont parfois longues et les pauses difficiles à prendre mais «b**izin manz ar li», confie-t-il.

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Au-delà de son propre parcours, Dean Bhoobun souhaite encourager d'autres jeunes à se lancer dans la coiffure. Son conseil : oser franchir le pas, persévérer et apprendre au fil de l'expérience. Il constate d'ailleurs un intérêt grandissant des jeunes pour ce métier, qu'il considère comme une véritable possibilité d'avenir. Pour lui, la coiffure permet non seulement de développer ses compétences, mais aussi de bâtir progressivement une activité et de trouver sa place dans le monde professionnel.