Ile Maurice: Des revenus trimestriels de Rs 1,5 milliard pour Sun Limited

Le groupe Sun Limited affiche des revenus de Rs 1,5 milliard, issus des activités hôtelières au premier trimestre clos le 30 septembre 2026, soutenue notamment par une amélioration du Revenue Per Available Room (RevPAR). Au premier trimestre de son exercice financier 2026-2027, les revenus, hors activités immobilières liées à La Pirogue Residences, progressent de 9,5 % pour atteindre Rs 1,5 milliard, contre Rs 1,3 milliard pour la période correspondante de l'année précédente.

Cette évolution s'explique principalement par une amélioration de 11,3 % du RevPAR, comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent. Cette progression intervient dans un contexte marqué par une hausse de la fréquentation touristique à Maurice, même si le groupe indique avoir enregistré un taux d'occupation inférieur et une contribution réduite de l'hôtel Ambre Resort & Spa, qui fonctionnait à capacité partielle pendant la rénovation de ses chambres.

Sur le plan opérationnel, le groupe améliore également sa performance. L'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) atteint Rs 475 millions, contre Rs 469 millions un an plus tôt. Hors activités immobilières, cet indicateur affiche une progression de 14,9 % à Rs 476 millions. La marge d'EBITDA s'améliore sensiblement, passant de 28 % à 31,4 %, traduisant notamment les efforts de maîtrise des coûts du groupe.

Bénéfice après impôt à Rs 266 M

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le bénéfice après impôt ressort à Rs 266 millions, en hausse de 10,3 % par rapport aux Rs 241 millions enregistrées au premier trimestre de l'exercice précédent. Toutefois, en excluant les activités immobilières, le bénéfice progresse de 30,5 % pour atteindre Rs 265 millions, contre Rs 203 millions précédemment. Cette comparaison tient compte du fait que les résultats du premier trimestre 2025 comprenaient un bénéfice de Rs 39 millions provenant de la vente d'unités de La Pirogue Residences.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de Sun Limited s'établit, pour sa part, à Rs 254,5 millions, contre Rs 220,3 millions un an auparavant. Le bénéfice par action passe ainsi de Rs 1,26 à Rs 1,46.

Par ailleurs, le groupe hôtelier souligne la bonne tenue de l'industrie touristique mauricienne. Au cours du trimestre sous revue, les arrivées touristiques progresse de 7 % pour atteindre 373 770 visiteurs, contre la période correspondante de 2025. La France demeure le principal marché émetteur, représentant 19,6 % des arrivées, devant le RoyaumeUni (10,9 %), l'Allemagne (9,2 %), l'Afrique du Sud et La Réunion (8,5 % chacun).

La situation financière du groupe continue également de se consolider. Au 30 septembre 2026, son endettement net s'établit à Rs 1,05 milliard, contre Rs 1,22 milliard au 30 juin dernier. Le ratio d'endettement (gearing) recule parallèlement de 12,8 % à 10,9 %.

Pour le deuxième trimestre, Sun Limited affiche un optimisme prudent. Les réservations enregistrées à ce stade sont supérieures à celles de la période correspondante de l'année dernière. Les 148 chambres rénovées d'Ambre Resort & Spa sont désormais toutes opérationnelles. De son côté, La Pirogue Residences doit être commercialisée sous la marque Estella à compter du 1eᣴ décembre 2026.

Sous réserve qu'aucune nouvelle détérioration de la situation au Moyen-Orient ne survienne, le groupe anticipe une amélioration de sa performance financière pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2026, comparativement à la même période de l'exercice précédent.