Ile Maurice: Renforcer notre rôle de plateforme financière vers l'Afrique

Maurice veut convertir l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour l'Afrique en projets structurés depuis son centre financier, un objectif défendu à Londres et à Berlin par la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun.

La ministre a conduit, du 19 au 27 octobre, une mission au Royaume-Uni et en Allemagne destinée à promouvoir Maurice comme plateforme entre les capitaux internationaux et les marchés africains.

À Londres , Jyoti Jeetun est intervenue au Financial Times Africa Summit 2026, consacré cette année à la mobilisation de la croissance dans un nouvel ordre mondial.

Interrogée sur l'avenir du financement en Afrique, elle a défendu trois leviers : la mobilisation de l'épargne africaine, le développement de la dette en monnaie locale et une meilleure capacité du continent à attirer les capitaux mondiaux.

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«D'abord, nos propres ressources :nos investisseurs institutionnels, nos fonds de pension, nos compagnies d'assurance», a-t-elle déclaré.

La ministre a également plaidé pour un recours accru aux financements en monnaie locale, estimant que l'endettement en devises étrangères exerce une pression particulière sur des économies dépendantes des importations.

Enfin, elle a insisté sur la nécessité de réduire la perception du risque associée au continent africain afin de capter davantage de capitaux internationaux.

«L'Afrique compte aujourd'hui certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde. Mais la perception du risque reste élevée», a-t-elle souligné.

Dans ce contexte, Maurice entend renforcer son rôle d'intermédiaire entre les investisseurs internationaux et l'Afrique, en s'appuyant sur son centre financier et son expérience de plusieurs décennies dans les services financiers.

La ministre a par ailleurs lancé un appel aux organisateurs du sommet du Financial Times, estimant que l'événement devrait, à terme, se tenir sur le continent africain.

«Il faut que le monde vienne en Afrique voir par lui-même», a-t-elle déclaré, invitant les investisseurs à constater directement «l'énergie, l'élan» et les réformes engagées dans plusieurs économies africaines.

Rencontres avec la City

La mission londonienne a également donné lieu à une série de rencontres avec des acteurs de la finance internationale, dans le cadre notamment du Growth Gateway Programme britannique.

Le cabinet de conseil BCG a ainsi réuni autour de la ministre plusieurs de ses clients, parmi lesquels HSBC, Mastercard, BlackRock et SCOR Business Solutions.

BCG, qui avait déjà contribué aux travaux liés à la Vision 2050 de Maurice, a proposé d'accompagner le gouvernement dans son ambition de faire des services financiers l'un des principaux moteurs de l'économie mauricienne à l'horizon 2050.

Le lendemain, Jyoti Jeetun a participé à une table ronde sur l'investissement entre le Royaume-Uni et Maurice, organisée avec Invest Africa et la HautCommissariat britannique. Des représentants de Bank of America, BlackRock, KPMG UK, HSBC, MUFG, LSEG, Africa50 et British International Investment y ont notamment participé.

Les discussions ont porté sur les opportunités d'investissement en Afrique et sur le positionnement de Maurice comme plateforme financière régionale.

Plusieurs participants ont également manifesté leur intérêt pour le prochain US-Africa Business Summit, prévu à Maurice en décembre, selon le ministère.

Le pari de la fintech

Le déplacement à Londres comportait aussi un important volet consacré aux technologies financières et aux paiements numériques.

Maurice cherche à attirer des entreprises du secteur en mettant en avant son ambition de devenir un hub entre l'Afrique et l'Asie, dans le cadre de sa Stratégie nationale Fintech 2026-2030.

Des échanges ont notamment eu lieu avec Revolut, Wise, techUK et The Payments Association.

Revolut s'intéresse notamment aux perspectives offertes par une banque digitale à Maurice, tandis que Wise envisage également une expansion sur le marché mauricien, selon le communiqué.

Les discussions ont porté sur le cadre réglementaire, la cybersécurité et les possibilités d'implantation et de développement sur l'île.

Un réexamen des restrictions

La dernière étape de la mission a conduit Jyoti Jeetun à Berlin, où elle a rencontré, le 26 octobre, le secrétaire d'État allemand aux Finances, Rolf Bösinger.

La ministre a demandé un réexamen des restrictions qui limitent le recours à Maurice pour structurer certains investissements des institutions allemandes de financement du développement en Afrique.

Ces restrictions avaient notamment été renforcées après l'inscription de Maurice sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), dont le pays est sorti en octobre 2021.

Jyoti Jeetun a mis en avant les réformes engagées depuis cette période et plaidé pour une réévaluation de la position allemande.

Selon le communiqué, le secrétaire d'État s'est dit disposé à soutenir l'examen de la demande mauricienne. Les deux parties ont également identifié trois axes de coopération : la finance, le climat et le tourisme.

Une question sur les troubles récents

Au cours du sommet londonien, la ministre a aussi été interrogée par le modérateur Andrew Hill, journaliste au Financial Times, sur les troubles récemment survenus à Maurice.

Une question qui, selon le gouvernement, n'était pas au coeur des discussions consacrées au financement de l'Afrique mais qui témoigne de l'attention portée à l'île.

Jyoti Jeetun a replacé les événements dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie et par une forte dépendance aux importations.

Elle a également évoqué la sécheresse qui frappe actuellement le pays. La ministre a toutefois insisté sur le retour rapide au calme, affirmant qu'en quelques jours, «le calme est vraiment revenu» et que Maurice était «de retour à la normale».