Tunisie: Sfax - L'hôpital Hédi Chaker renforce ses équipements pour la chirurgie du cancer du sein

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital universitaire Hédi Chaker de Sfax a reçu, samedi, un don d'équipements médicaux d'une valeur de 112.000 dinars, destiné à la chirurgie du cancer du sein.

Cette donation a été offerte par l'association des Lions Clubs, selon un communiqué publié dimanche par l'établissement hospitalier.

Ces équipements permettront notamment d'introduire la technique du ganglion sentinelle et de faciliter les interventions chirurgicales chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Ils contribueront également à renforcer les capacités techniques du service et à améliorer la qualité des soins.

La cérémonie de remise du don s'est déroulée en présence du directeur régional de la santé à Sfax, des responsables des hôpitaux universitaires Hédi Chaker et Habib Bourguiba, ainsi que de plusieurs cadres médicaux, paramédicaux et administratifs.

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