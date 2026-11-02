Tunisie: Bizerte-récolte des olives - Lancement de la campagne avec une production estimée à 16.000 tonnes

La campagne de récolte et de transformation des olives dans le gouvernorat de Bizerte a démarré, dimanche, dans la délégation d'el Alia, avec une production estimée à 16.000 tonnes d'olives, soit l'équivalent de 3.200 tonnes d'huile d'olive.

Présidant le lancement de la campagne, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a appelé à conjuguer les efforts pour assurer le bon déroulement de la saison. Il a, à cette occasion, salué la mobilisation collective autour d'une initiative régionale visant à consacrer une partie des recettes de la campagne au financement d'un centre régional aménagé et agréé pour la collecte de margines, résidu liquide issu de l'extraction de l'huile d'olive.

De son côté, le commissariat régional au développement agricole (CRDA) a indiqué que les préparatifs ont été menés en coordination avec les professionnels du secteur. Le dispositif régional compte 25 huileries réparties entre les différentes zones de production, dont neuf huileries traditionnelles et 16 modernes. Parmi ces dernières, sept sont équipées pour l'exportation et avaient exporté, lors de la précédente campagne, quelque 230.000 litres d'huile d'olive.

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Deux sites de collecte du margine ont, également, été prévus à Mateur et à Bizerte Sud. Des citernes seront, par ailleurs, mises à la disposition des propriétaires d'huileries pour assurer le stockage des margines avant leur traitement.

La convention de partenariat conclue avec plusieurs exploitants d'huileries sera, aussi, reconduite. Elle prévoit l'épandage des margines sur une superficie d'environ 150 hectares, pouvant accueillir quelque 7.500 mètres cubes, afin de limiter leurs effets sur l'environnement.

Lors de sa dernière réunion, tenue au cours de la semaine, la commission régionale chargée des préparatifs de la campagne a fixé à 200 millimes le prix de référence de la trituration du kilogramme d'olives. Une contribution supplémentaire de 10 millimes sera prélevée pour financer le projet de centre régional contrôlé de collecte des margines.

La commission a, par ailleurs, recommandé de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport des ouvriers agricoles et leur garantir une couverture sociale. Elle a, en outre, insisté sur la nécessité de valoriser les margines, de contrôler les pépinières anarchiques et de lutter contre leur prolifération afin de protéger les oliviers. Elle a, également, appelé à maintenir la vigilance et à intensifier les actions de sensibilisation contre la bactérie responsable de la tuberculose de l'olivier, précisant qu'aucun cas de cette maladie n'a été enregistré dans la région.

Dans le gouvernorat de Bizerte, les oliveraies s'étendent sur environ 21 000 hectares (20.000 consacrés aux olives à huile et 1.000 hectares aux olives de table). Les superficies cultivées en oliviers biologiques s'élèvent à 536 hectares.

La région dispose d'une capacité de stockage quotidienne de 1.280 tonnes et d'une capacité de transformation de 1.048 tonnes par jour.

Par ailleurs, plusieurs programmes de développement ont permis de planter ou de programmer la plantation de 600 hectares d'oliviers dans le cadre du projet de gestion intégrée du paysage du bassin du barrage d'Oued el Maleh, dans la délégation de Ghezala, de 250 hectares au titre du programme de conservation des eaux et des sols du CRDA, ainsi que de 140 hectares dans le cadre des programmes de l'Office de développement sylvo-pastoral du Nord-Ouest.