Tunisie: Le Kef - Un théâtre romain révèle des vestiges des époques fatimide et aghlabide

Des vestiges d'habitations datant des périodes fatimide et aghlabide ont été découverts dans le théâtre romain du site archéologique de Médina, anciennement connu sous le nom d'Althiburos, situé dans la délégation de Dahmani, au gouvernorat du Kef. L'annonce a été faite dimanche 1er novembre 2026 par l'Institut national du patrimoine (INP).

Cette découverte intervient à la suite d'une campagne de fouilles archéologiques menée du 11 au 22 octobre 2026, sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, dans le cadre d'un accord de coopération internationale entre l'INP et l'Université de Palerme, en Italie.

Les travaux ont mobilisé une équipe composée de chercheurs, de conservateurs du patrimoine et d'étudiants spécialisés en archéologie. Le projet scientifique tuniso-italien porte notamment sur l'étude du théâtre romain et la documentation des différentes phases historiques du site, en particulier l'Antiquité tardive et la période islamique.

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Les fouilles ont également permis de recueillir des données précises sur l'organisation des gradins, l'emplacement de la scène ainsi que les éléments décoratifs du monument. Certains décors ont été retrouvés dans leur position d'origine, tandis que d'autres avaient été réutilisés dans la construction des murs et des sols.

Selon l'Institut National du Patrimoine, cette opération présente un caractère particulièrement minutieux et constitue une démarche inédite en Afrique du Nord. En effet, de nombreux théâtres romains ont été mis au jour sans que leur évolution au cours des périodes historiques ultérieures fasse l'objet d'études approfondies.

Cette campagne vise ainsi à mieux comprendre le devenir de ces monuments emblématiques de la civilisation romaine, à travers une documentation stratigraphique et chronologique permettant de retracer leurs différentes phases d'occupation et de transformation.