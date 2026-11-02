Tunisie/Maroc: Mondial des clubs 2029 - Le Maroc pressenti pour accueillir la compétition avant le Mondial 2030

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Maroc pourrait accueillir la Coupe du monde des clubs 2029, dans le cadre d'un accord entre la Fédération Internationale de Football (FIFA) et la Confédération Africaine de Football (CAF). Cette compétition servirait de répétition générale avant la Coupe du monde 2030, que le royaume coorganisera avec l'Espagne et le Portugal.

La compétition, qui réunira 32 clubs, permettrait au Maroc de tester une dernière fois ses infrastructures sportives et de vérifier la préparation de ses stades avant le rendez-vous mondial de 2030.

Dans cette perspective, la CAF aurait également décidé de ne pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2029, afin de laisser au Maroc toute latitude pour accueillir le Mondial des clubs et concentrer ses efforts sur cet événement.

Selon plusieurs informations relayées, le dossier serait largement avancé. Toutefois, l'annonce officielle de la FIFA est attendue lors de son prochain congrès, prévu en mars 2027.

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