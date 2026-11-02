Tunisie: Études en France - Les candidatures sont ouvertes pour la rentrée 2027

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les candidatures pour poursuivre des études en France à la rentrée universitaire 2027 sont ouvertes en Tunisie, a annoncé Campus France Tunisie. Les étudiants intéressés doivent déposer leurs dossiers sur la plateforme officielle « Études en France ».

Deux échéances sont à retenir. Le 11 décembre 2026 constitue la date limite pour les candidatures en première année de licence (L1) et dans les écoles nationales supérieures d'architecture, de la première à la cinquième année.

Pour les formations en BUT, en deuxième et troisième années de licence (L2 et L3), en master, ainsi que dans les écoles de commerce et d'ingénieurs connectées à la plateforme, la date limite est fixée au 18 décembre 2026.

Les candidats doivent également justifier de leur niveau de français à travers un test ou un diplôme reconnu, notamment le TCF (dans le cadre de la DAP ou tout public), le DELF ou le DALF.

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Campus France Tunisie recommande aux étudiants d'anticiper leur inscription aux prochaines sessions d'examen auprès des pôles du Centre de langue de l'Institut français de Tunisie ou des Alliances françaises en région.

Les démarches et les calendriers détaillés sont disponibles sur le site officiel de Campus France Tunisie. Les étudiants peuvent également se rendre dans les espaces Campus France de Tunis, Sousse et Sfax.

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