Tunisie: Djerba abrite les premières journées francophones d'anesthésie-réanimation pédiatrique

L'île de Djerba abritera, les 12 et 13 novembre 2026, les premières Journées francophones d'anesthésie-réanimation pédiatrique, organisées par la Société Tunisienne d'Anesthésie, d'Analgésie et de Réanimation (STAAR), en collaboration avec l'Association des anesthésistes-réanimateurs pédiatriques d'expression française (ADARPEF).

Cette manifestation scientifique réunira des médecins, des universitaires et des experts spécialisés venus de Tunisie, de France et d'autres pays, dans le but de favoriser les échanges d'expériences et de débattre des dernières avancées scientifiques et des nouvelles techniques médicales dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation pédiatriques, lit-on dans un communiqué publié dimanche par le comité d'organisation.

Le programme scientifique prévoit notamment des conférences, des ateliers et des séances de débat consacrés aux principales nouveautés dans cette spécialité, avec un accent particulier sur la sécurité des enfants lors des interventions sous anesthésie, l'amélioration de la qualité des soins médicaux et le renforcement de la formation continue des personnels médicaux et paramédicaux.

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Cette rencontre constitue également l'occasion de consolider la coopération scientifique et médicale entre la Tunisie, la France et les autres pays francophones, tout en renforçant la position de la Tunisie comme destination d'accueil de rencontres scientifiques et médicales internationales, lit-on de même source.