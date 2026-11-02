Tunisie: Un partenariat stratégique entre SOS Villages d'Enfants et l'ENI Sousse pour soutenir l'enfance vulnérable

La solidarité académique s'organise en faveur de l'enfance sans soutien. L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS et l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENIS) ont scellé, ce vendredi, une convention de partenariat destinée à bâtir une coopération durable à caractère social et éducatif, tout en stimulant l'engagement bénévol des étudiants.

Dans un communiqué officiel, l'association précise que cette démarche vise à offrir de meilleures opportunités d'intégration et d'épanouissement aux enfants privés de soutien parental. Elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de rapprochement entre la société civile et les institutions académiques.

Le cadre d'action défini par ce partenariat prévoit l'organisation d'activités conjointes, le renforcement des programmes d'accompagnement des enfants et la promotion des initiatives humanitaires auprès de la communauté étudiante, afin de consolider les valeurs de citoyenneté et de solidarité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'ENI Sousse réaffirme à travers cette alliance sa volonté de s'ouvrir sur son environnement socio-économique. En ancrant la responsabilité sociétale au coeur de la formation de ses ingénieurs, l'établissement entend contribuer activement à la défense des droits de l'enfant et à la création d'un cadre protecteur propice à leur avenir.