Tunisie: Un partenariat stratégique entre SOS Villages d'Enfants et l'ENI Sousse pour soutenir l'enfance vulnérable

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La solidarité académique s'organise en faveur de l'enfance sans soutien. L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS et l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENIS) ont scellé, ce vendredi, une convention de partenariat destinée à bâtir une coopération durable à caractère social et éducatif, tout en stimulant l'engagement bénévol des étudiants.

Dans un communiqué officiel, l'association précise que cette démarche vise à offrir de meilleures opportunités d'intégration et d'épanouissement aux enfants privés de soutien parental. Elle s'inscrit pleinement dans la dynamique de rapprochement entre la société civile et les institutions académiques.

Le cadre d'action défini par ce partenariat prévoit l'organisation d'activités conjointes, le renforcement des programmes d'accompagnement des enfants et la promotion des initiatives humanitaires auprès de la communauté étudiante, afin de consolider les valeurs de citoyenneté et de solidarité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'ENI Sousse réaffirme à travers cette alliance sa volonté de s'ouvrir sur son environnement socio-économique. En ancrant la responsabilité sociétale au coeur de la formation de ses ingénieurs, l'établissement entend contribuer activement à la défense des droits de l'enfant et à la création d'un cadre protecteur propice à leur avenir.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.