La campagne Jordan d'Opium Paris révèle l'émergence d'une culture émancipée de la construction des savoirs.

La récente campagne Jordan par Opium Paris n'est pas passée inaperçue. Pensée à l'origine pour un public parisien passionné de sneakers, elle a rapidement dépassé les frontières qu'on lui avait tracées.

À travers un langage visuel saisissant, elle témoigne d'un espace d'expression créative en pleine mutation – révélant l'influence croissante des jeunes créatifs africains et diasporiques dans la manière dont les identités africaines sont imaginées, racontées et mises en scène.

Premier volet d'un triptyque, l'Épisode 1 : « ROOTS » s'est distingué par la richesse et la finesse de sa lecture de la représentation. Conçue comme une ode aux racines personnelles, à la terre natale, à l'agentivité des femmes et au rituel, la campagne renonce à l'image unique de l'identité africaine pour un récit d'appartenance plus pluriel et plus intime.

« Sur cette campagne, les bazins ont été produits et conçus au Mali. Le styliste est noir, le set designer est noir, le photographe est noir, et le réalisateur est noir, originaire du Congo. »

Réalisée par Madior Ndiaye, jeune directeur artistique franco-sénégalais collaborant avec Opium Paris – partenaire parisien officiel de plusieurs marques de sneakers, dont Nike et Adidas – la campagne se déploie dans la volonté de raconter des « histoires qui comptent ».

Ce faisant, elle devient plus qu'un simple exercice publicitaire. On peut y lire une forme de pédagogie digitale : une transmission de savoirs culturels à travers un langage visuel contemporain – inscrite dans un mouvement plus vaste, celui d'autodétermination des créateurs africains qui s'affirment désormais comme des acteurs émancipés de la construction des savoirs.

Au cœur de ce processus se trouve ce que Madior décrit comme l'émergence d'une « troisième culture » : un espace de métissage où différentes références culturelles, géographies, générations et expériences vécues se rencontrent, se superposent et finissent par produire quelque chose de nouveau.

Le manifeste créatif de Madior

La philosophie créative de Madior Ndiaye doit autant à son héritage multiculturel qu'à un parcours professionnel qui lui ont permis d'évoluer dans la mode et des industries créatives plurielles.

Son parcours commence de manière classique : il entreprend des études en école de commerce, tout en travaillant comme mannequin afin de financer sa formation. Il rejoint ensuite Nike, avant de se lancer en freelance et de commencer à collaborer avec Opium Paris, fondé par des créatifs franco-marocains. Cette première collaboration évolue progressivement et s'installe dans la durée : Madior devient directeur créatif artistique et noue une vraie complicité avec les fondateurs et l'équipe.

De ces différentes expériences est née une approche créative singulière qui répond aux enjeux et aux besoins d'une marque tout en restant profondément connectée aux personnes directement concernées par les récits qu'elle contribue à raconter.

Madior Ndiaye résume son approche à travers un slogan qui lui est propre : « La Vision Claire ». Elle traduit une intention précise : placer au centre du récit celles et ceux qui en sont directement concernés.

« L'équation qui guide mon travail depuis le début, c'est la combinaison entre le branding, la connaissance et la compréhension culturelle et ma créativité personnelle.

Elle m'a permis de devenir un pont entre la vision d'une marque et la réalité des personnes auxquelles elle souhaite s'adresser. Je suis immergé dans cette culture : je sors, je rencontre les gens, je vais en soirée, je vis et je suis acteur de cette culture. Je peux donc créer des campagnes qui sont pertinentes à la fois pour la marque et pour les personnes auxquelles elles s'adressent .»

Sa philosophie créative s'inspire également fortement du concept de Middle Ground – une notion apparue au Royaume-Uni dans le contexte du déclin industriel, désignant à l'origine des friches que l'on réinvestit et réinvente. Avec le temps, le concept a dépassé son acception originelle strictement physique, pour désigner des espaces de rencontre : des lieux où différents mondes se croisent, se connectent et créent les conditions nécessaires à l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles cultures et de nouvelles formes d'innovation.

Compréhension culturelle

Le Middle Ground se situe entre l'« upper ground » –celui des institutions établies, des gouvernements et des grandes marques internationales – et l'« underground », où de jeunes artistes, innovateurs culturels et pionniers technologiques expérimentent en dehors des cadres établis et font émerger de nouvelles formes d'expression.

C'est précisément dans cet entre-deux que Madior Ndiaye place sa propre pratique. Comme il l'explique :

« J'ai appliqué ce concept aux campagnes de mode sur lesquelles je travaillais en me posant une question simple : existe-t-il un Middle Ground dans l'univers du branding de mode ?

Cette question guide mon travail depuis.

J'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, aux côtés de grandes marques. Je connais leurs enjeux, leurs budgets, leur manière de fonctionner et leur langage. En même temps, je fais partie de cette jeunesse créative et artistique parisienne. Cela me permet de parler aux deux mondes et de créer un pont entre eux. »

Pour Madior Ndiaye, la compréhension culturelle constitue le point de départ de tout processus créatif. Elle est le socle sur lequel se construit l'univers visuel : sans ancrage culturel, l'image reste creuse.

« Tout ce que je crée commence par des "insights" culturels. Je commence par observer quels sont les éléments culturels qui m'interpellent et sur lesquels la campagne va s'ancrer. À partir de là, je développe un concept créatif, puis un message. Ensuite seulement, je construis un moodboard et je commence à imaginer les images. Tant que je ne sais pas sur quel ancrage culturel je m'appuie, je ne peux pas réellement avancer. »

New African Magazine/ Moïse Luzolo Campagne Jordan d’Opium Paris

Beyond the Court : Racines, rituels et la construction de soi

Au cœur de la campagne se trouve Poupie, originaire du Mali, ex-joueuse professionnelle de basket et cofondatrice de @icanplay. Elle dribble tandis que quatre femmes – Hélène, Brigitte, Annie et Mame Bousso – tressent ses cheveux dénoués.

L'image convoque immédiatement la mémoire de plusieurs dimensions de l'expérience culturelle afrocentrée : le geste du tressage presque un cordon ombilical reliant l'image publique de l'athlète au rituel, à la continuité ancestrale et à ces savoirs incarnés qui précèdent la reconnaissance et le succès.

Ancrer son identité

Cette image s'inscrit dans la notion de « Shadow Work » (travail de l'ombre) : le doute, l'insécurité, la peur de l'échec et l'introspection – ce travail interne et invisible qui façonne silencieusement ce que nous devenons mais qui demeure souvent invisible. Le Shadow Work s'inscrit ainsi dans un contexte culturel qui précède l'image et lui donne son sens, plutôt que dans un dispositif créatif imaginé pour la campagne. De cette réflexion naît le concept créatif de la campagne, « Commitment Beyond Court » (l'engagement au-delà du terrain) – une invitation à interroger qui nous sommes au-delà de la performance, et plus particulièrement la culture et l'héritage qui constituent la colonne vertébrale de l'athlète.

« C'est ici que je fais le lien avec les références culturelles. Je travaille selon une logique d'entonnoir : le shadow work peut signifier beaucoup de choses, mais j'ai choisi de l'aborder à travers une perspective afro-diasporique, en me concentrant sur une interprétation qui résonne véritablement avec moi », explique Madior Ndiaye.

Cette réflexion s'incarne dans un parti pris visuel où sont réunis des éléments qui auraient rarement vocation à coexister dans un même cadre espace-temps. Le créateur explique :

« Quand tu t'entraînes au basket, tu ne te fais pas en même temps tresser les cheveux. Ce sont deux moments complètement distincts. Se faire coiffer est un moment intime de partage avec les femmes de sa famille – spirituel – qui participe à la construction de ton identité. Le terrain, à l'inverse, est un espace de concentration et de performance. Réunir ces deux univers permet de faire passer un message : si je performe sur le terrain, c'est aussi parce que je suis ancrée dans mon identité et ma culture. »

L'idée de roots (racines) traverse toute la cinématographie de la campagne. Poupie y apparaît comme une athlète dont la force et la réussite puisent profondément dans son héritage. Les heures passées à se faire tresser les cheveux, à se faire belle entourée de femmes, deviennent alors la part invisible, mais essentielle, qui soutient la performance sur le terrain.

Figures maternelles

Les femmes qui coiffent Poupie – les « tantines » –portent des vêtements traditionnels artisanaux en bazin, confectionnés au Mali selon un procédé de teinture artisanale par nouage. Pourtant, à leurs pieds, on remarque des Jordans.

Le contraste est précisément saisissant parce qu'il paraît naturel : les tantines restent ancrées dans leur rôle au sein de la féminité africaine tout en étant représentées comme pleinement inscrites dans le présent : élégantes, contemporaines, et à l'image d'une culture émergente qui contribue de plus en plus à façonner les identités africaines et diasporiques.

Le fait qu'elles portent les mêmes sneakers que la basketteuse véhicule également un message discret de solidarité : « nous sommes là avec toi ». L'image dit ainsi quelque chose du produit lui-même : la sneaker devient un objet partagé, accessible à travers les générations.

Lorsque le directeur artistique évoque ce que cette image représente symboliquement pour lui, il revient aux femmes elles-mêmes :

« Les tantines nous ont elles-mêmes donné la réponse quant à l'interprétation de cette image. Sur le tournage, elles étaient toutes très fières de porter des Nike, se sentant belles, respectées et valorisées.

Je leur disais en rigolant : "Maintenant, vos enfants ne pourront plus rien vous dire. Vous avez des Nike, vous êtes plus stylées qu'eux !" Et elles me répondaient : "Mais Madior, tu sais que nous, on est des mamies !" Alors je les appelais les Mamies Stars sur le plateau.

Petit à petit, elles se sont mises à dire qu'elles aussi avaient le droit de porter des Jordan. Finalement, ce sont elles qui nous ont donné les différentes clés de lecture de cette image.»

Madior Ndiaye souligne également que la présence des figures maternelles dans la campagne constitue un hommage à celles qui ont trop souvent été invisibilisées dans les récits et les représentations. Pourtant, comme le suggère leur présence à l'image, ces figures maternelles occupent une place essentielle dans la construction de nos sociétés et de nos identités.

Cette manière d'introduire des références culturelles africaines dans la mode contemporaine s'inscrit également dans une lignée créative plus vaste. Madior cite notamment Youssouf Fofana, fondateur de Maison Château Rouge, parmi les figures qui ont contribué à construire sa vision. Il se souvient de la collaboration de Fofana avec Jordan en 2019, qui avait introduit des références culturelles africaines et la réalité vécue du Château Rouge parisien dans le langage de l'Air Jordan 1. Les images qui accompagnaient la campagne mettaient notamment en scène des tantines vêtues de boubous traditionnels et chaussées de Jordans.

Émergence d'une troisième culture

New African Magazine/ Moïse Luzolo Campagne Jordan d’Opium Paris

« Je suis aussi l'enfant de personnes comme Youssouf Fofana, qui nous ont montré que nous pouvions raconter nos histoires à notre manière. C'est parce que des personnes comme lui ont ouvert certaines portes, qu'aujourd'hui nous pouvons, à notre tour, raconter ces histoires selon nos propres codes et notre propre regard. Mon objectif est de pouvoir faire la même chose pour les générations qui viendront après nous. Les personnes capables de comprendre ce langage sont toutes héritières de ces transformations. »

Le symbolisme de la campagne affleure également dans son langage sonore. La bande-son se construit à partir d'un sample mettant en scène Salaman, Toumani Diabaté et Ballaké Sissoko, laissant la sonorité douce et hypnotique de la kora rendre hommage à ses origines ouest-africaines, tandis que les voix des tanties, enregistrées durant le tournage se pose sur la musique.

Madior Ndiaye explique : « L'intention était de créer une atmosphère sonore qui invite à l'introspection –quelque chose de presque flottant, mais aussi profondément métaphorique.»

La manière dont la campagne a résonné bien au-delà de son contexte d'origine révèle une dynamique qui dépasse largement la question de la représentation. Elle révèle la cristallisation de ce que Madior appelle une « troisième culture » –un espace où les références voyagent, se croisent, se répondent et font émerger quelque chose de nouveau. Héritage africain, culture urbaine européenne, basketball américain, mode, musique et expériences diasporiques convergent vers un langage visuel qui traverse les géographies sans jamais perdre son ancrage.

« Si on y pense, le basket est, à l'origine, un sport américain. Bien sûr, il est aujourd'hui pratiqué partout dans le monde, mais historiquement et culturellement, il est né aux États-Unis.

Au-delà du symbolisme

Pourtant, un jeune qui joue au basket au Mali peut se reconnaître dans cette représentation, tout comme un basketteur américain, mais chacun y projettera une expérience et une lecture différentes.C'est précisément de cela dont je parle lorsque j'évoque la troisième culture

C'est pour cette raison que je dis que, dans ce métissage de cultures, d'éléments et de références, nous créons une troisième culture. C'est une culture hybride. Et moi, je fais partie de ce métissage et de ce phénomène. »

Madior inscrit cette évolution dans une transformation plus large de la relation entre l'Afrique et l'Europe.

« En Europe, nous avons progressivement acquis l'humilité de reconnaître que, contrairement aux générations précédentes, nos frères et sœurs du continent ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre et à nous transmettre. De leur côté, beaucoup de jeunes sur le continent africain se sont également libérés d'un certain complexe qui a été créé historiquement.

Ils disent aujourd'hui : "Nous aussi, nous avons notre place dans cet espace, et nous pouvons co-créer avec eux."

Avant, il existait une certaine honte liée au fait de retourner au pays, tandis que de l'autre côté, il y avait aussi beaucoup de préjugés. Mais ces barrières sont progressivement en train de disparaître. Pour faire avancer les choses, on se rend compte aujourd'hui que nous avons besoin les uns des autres. Et si nous construisons ensemble, cela fait sens. Le lien entre les enfants de la diaspora et les jeunes du continent est essentiel pour faire rayonner nos histoires et nos cultures.»

Qui est derrière la caméra ?

Pendant des décennies, les références culturelles africaines dans les médias et la communication ont été définies par ce que certains ont décrit comme une « logique de franchise » ; un modèle dans lequel les industries médiatiques et culturelles dominantes s'approprient des symboles, des esthétiques et des récits africains sans nécessairement interroger celles et ceux qui détiennent l'autorité d'en définir le sens.

Ce qui émerge aujourd'hui au sein d'une génération grandissante de créateurs africains et issus des diasporas témoigne d'une rupture l'autonomique, évoquant une vraie capacité à décider, interpréter et raconter par soi-même. Dans le cadre de ce changement de paradigme, Madior souligne que cette transformation ne peut pas se limiter à ce qui est représenté à l'écran : elle doit s'opérer de manière plus globale, à travers le choix de l'ensemble des éléments et des acteurs qui participent à la création de tout le projet.

« Chaque détail est une forme de représentation.

Les tantines, je les représente telles qu'elles sont dans leur vie quotidienne. L'une d'entre elles est coiffeuse dans la vie de tous les jours. Ce sont des grands-mères. Je les place dans des situations qui leur sont familières, dans leur propre réalité quotidienne. Nous ne leur demandons pas de jouer des rôles absurdes ou de les extraire artificiellement de leur univers. C'est précisément cette approche qui rend la campagne authentique et nous permet de faire évoluer les récits.

Bien sûr, certains éléments peuvent susciter des discussions, comme le fait qu'elles portent des Jordans. Mais je ne les décontextualise jamais de leur monde. Si je les mets en avant, je veux le faire de manière vraiment "mindful".

Si l'on veut réellement transformer les représentations à la racine, on ne peut pas agir uniquement devant la caméra, mais aussi derrière elle. Sur cette campagne, les bazins ont été produits et conçus au Mali. Le styliste est noir, le set designer est noir, le photographe est noir, et le réalisateur est noir, originaire du Congo. »

Cette approche souligne l'importance d'une démarche portée par les acteurs eux-mêmes, capable de faire émerger de nouveaux codes culturels qui reconfigurent les infrastructures créatives à travers lesquelles les récits sont produits. Il ne s'agit plus simplement d'intégrer des symboles africains à des cadres existants, mais d'aller au-delà du langage de l'« inclusivité » pour interroger qui détient le pouvoir de définir les récits, qui participe à la formulation des questions posées et quels savoirs sont reconnus comme tels.