Tunisie: Entrée sud de la capitale - La déviation partielle se poursuivra jusqu'au 3 novembre

La circulation à l'entrée sud de la capitale connaît de nouvelles perturbations. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 1er novembre 2026, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat confirme le maintien de la déviation partielle du trafic sur la route régionale n° 22. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au mardi 3 novembre afin de permettre l'achèvement du chantier de démolition de l'ancien pont de La Cagna.

Les travaux touchent à leur fin. La démolition de l'ouvrage est déjà intégralement achevée dans le sens menant vers Hammamet, tandis que le chantier affiche un taux d'avancement de 75 % dans le sens inverse en direction de Tunis. L'administration prévoit la finalisation complète des opérations à la date limite fixée.

Pour contourner la zone de chantier et désengorger la circulation, les autorités préconisent plusieurs itinéraires alternatifs.

Les automobilistes circulant depuis le centre de la capitale en direction de la banlieue sud et d'Hammamet doivent s'engager sur la route de Saint-Gobain vers Mégrine, traverser le pont Mégrine-Ezzahra, puis rejoindre la route nationale n° 1 en direction de Ben Arous jusqu'à l'échangeur de Bir El Kassaa.

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Pour les usagers qui effectuent le trajet inverse vers le centre-ville, trois options s'offrent à eux. La première consiste à passer par l'échangeur de Bir El Kassaa, la route nationale n° 1, puis le pont Mégrine-Ezzahra et la route de Saint-Gobain.

La seconde option consiste à emprunter la route nationale n° 1 via la bretelle conduisant au stade de Radès, puis les carrefours de la Nouvelle Cité et de Chouchet Radès afin d'atteindre le pont Radès-La Goulette en direction du centre-ville ou de la banlieue nord. Il est également possible d'utiliser la bretelle située près de la Banque de l'Habitat pour rejoindre le pont Chouchet Radès.

Il est également possible de traverser les carrefours d'El Ouardia 1 et 2 vers la place Bab Alioua, avant de continuer sur le pont de Rifolun, l'avenue Moncef Bey et l'avenue du Maghreb arabe (route Z4).

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat renouvelle son appel à la vigilance auprès de l'ensemble des conducteurs, les exhortant à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire et à réduire leur vitesse aux abords du chantier.