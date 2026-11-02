Afrique: Match Tunisie-Libye - Mouine Chaâbani dévoilera sa liste samedi

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le sélectionneur national Mouine Chaâbani annoncera samedi prochain dans la soirée la liste des joueurs convoqués pour le stage de préparation aux 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2027), qui verront les Aigles de Carthage affronter la Libye, le vendredi 13 novembre au stade Taïeb Mhiri de Sfax, puis le mardi 17 novembre à Tripoli.

Une source responsable au sein de la Fédération tunisienne de football (FTF) a indiqué dimanche à l'agence TAP que la liste de la sélection tunisienne pour ces deux rencontres sera dévoilée à l'issue des matches en retard de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle, prévus le 7 novembre, sur le site officiel de la FTF. Le rassemblement des joueurs aura lieu dimanche prochain, avant leur départ pour Sfax.

Aucun report ni changement de date n'est prévu pour les matches en retard comptant pour la 7e journée du championnat, a précisé la même source.

La première séance d'entraînement de la sélection tunisienne aura lieu le 9 novembre et la préparation se poursuivra à Sfax durant la fenêtre internationale de la FIFA, qui s'étend sur neuf jours à partir du dimanche 8 novembre.

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Le programme comprend également la conférence de presse précédant le match Tunisie-Libye au stade Taïeb Mhiri. Toutes les dispositions logistiques et organisationnelles relatives au stage de la sélection et aux deux rencontres de Sfax et de Tripoli ont été prises, a-t-on assuré de même source.

Les billets du match Tunisie-Libye, à Sfax (17h), seront mis en vente en ligne ainsi qu'aux guichets du stade.

Le déplacement de la délégation tunisienne en Libye est prévu dimanche 15 novembre à bord d'un avion spécial, en prévision du match de la quatrième journée, programmé mardi 17 novembre (17h).

Pour rappel, la Tunisie occupe la troisième place du groupe H avec deux points, après deux matches nuls face à l'Ouganda et au Botswana, qui compte également deux points. L'Ouganda, qualifié d'office en tant que l'un des pays organisateurs de la CAN-2027, occupe la première place avec quatre points, tandis que la Libye ferme la marche avec un point.

Une seule sélection du groupe H se qualifiera pour la phase finale de la compétition, l'Ouganda étant déjà qualifié d'office.

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