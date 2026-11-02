Tunisie: Pourquoi - Ces décharges clandestines qui poussent comme des champignons !

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra Ben Salem

Les terrains vagues sont-ils devenus, systématiquement et nécessairement, des décharges clandestines ? Il semble que oui ! Il suffit de sillonner les villes et les quartiers pour découvrir, non sans désolation, des décharges contenant toutes sortes de déchets, notamment ménagers et végétaux, sans oublier les énormes tas de gravats. Pourquoi en est-on arrivés là ? Cette situation révèle l'absence de civisme et de respect, aussi bien à l'égard d'autrui que de l'environnement.

Pourtant, des lois existent pour pénaliser les pollueurs. Les prérogatives des collectivités locales exigent des interventions de terrain urgentes pour remédier à cet état. Or, aucune action n'est menée dans ce sens. L'heure est à la préservation de l'environnement et de l'esthétique urbaine car de telles infractions sont inadmissibles !

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