Tunisie: Cisjordanie occupée - 397 attaques de colons en octobre, un record depuis 2006

Les attaques de colons sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée ont atteint un niveau record en octobre, avec 397 attaques recensées, un bilan mensuel jamais enregistré depuis le début du suivi de ces violences en 2006, selon un rapport du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

Dans un rapport publié dimanche, et relayé par l'agence de presse palestinienne WAFA, l'OCHA a précisé que ce bilan ne couvrait pas les cinq derniers jours du mois d'octobre, notant que 62 attaques avaient été recensées entre le 20 et le 26 de ce mois, ciblant 49 communautés palestiniennes dans différentes parties de la Cisjordanie, dont 38 en lien avec la saison de la cueillette des olives.

Le rapport fait également état de 57 Palestiniens blessés, dont neuf enfants, au cours de la même semaine, lors d'attaques menées par des colons sionistes et les forces d'occupation dans différentes parties de la Cisjordanie, y compris à El Qods-Est occupée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le mois dernier, Amnesty International avait appelé la communauté internationale à imposer des sanctions contre les responsables sionistes impliqués dans des violations du droit international et à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l'escalade des attaques de colons contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, alors que débutait la saison de la cueillette des olives.