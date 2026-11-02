Sénégal: Les meilleurs élèves des différentes écoles récompensés

Au total, 410 kits scolaires ont été distribués aux meilleurs élèves des écoles primaires et du CEM de Soudiane, dans la commune de Djilass (Fatick). Le tout, pour une somme estimée à plus de 800.000 Fcfa. Ces lots de matériel ont été mis à la disposition des bénéficiaires par la structure "À l'Africaine Waxwoodin", à travers le projet solidaire "Éduquer et entreprendre, c'est investir dans l'éducation". La remise des dons a été effectuée dimanche 01 novembre 2026 à l'école primaire de Soudiane Thiéléme par Ndèye Sagne, la fondatrice de la structure.

Pour un montant de plus de 800.000 Fcfa, 410 kits scolaires ont été distribués aux meilleurs élèves des cinq écoles primaires et du CEM des villages de Soudiane, dans la commune de Djilass (Fatick). Soit 360 pour le primaire et 50 pour le CEM. Ce, par l'intermédiaire de Ndèye Sagne, experte en gestion environnementale et sociale au Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) à travers le projet solidaire "Éduquer et entreprendre, c'est investir dans l'éducation". Une initiative mise en place dans le cadre de sa structure dénommée "À l'Africaine Waxwoodin" qui en est à sa deuxième édition. L'initiative prend également en compte les élèves issus de familles diminues.

La cérémonie de remise du matériel s'est tenue dimanche 01 novembre 2026 à l'école primaire de Soudiane Thiéléme en présence de plusieurs élèves et de leurs parents. Enseignants, parents d'élèves, tous ont magnifié ce geste. "Les fournirtures scolaires nous aident à commencer tôt, or certains parents diminus peinent à en trouver pour leurs enfants", a soufflé Abdou Faye, le directeur de l'école de Soudiane Thiéléme. D'après la donnatrice, ce geste met en avance la promotion de l'éducation des filles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les cinquante bénéficiaires (50) au CEM sont toutes des filles. Elle annonce même passer au double pour la prochaine édition.

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"Nous comptons augmenter le nombre de bénéficiaires l'année prochaine en allant jusqu'à cent (100) filles. C'est une façon de promouvoir leur éducation sachant qu'elles sont souvent confrontées à des difficultés au cours de leurs études", a-t-elle promis. Mieux, la native de Soudiane Thiéléme ambitionne, avec ses collaborateurs dans le cadre de "À l'Africaine Waxwoodin", d'instaurer la culture de l'excellence à l'école primaire de son village. "L'intégration de la culture de l'excellence à l'école permettra aux filles de prendre conscience de l'importance des études", a-t-elle expliqué. Pour ce faire, elle a décidé de primer l'école qui fera les meilleurs résultats au prochain Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee). À rappeler que l'établissement scolaire de son Soudiane Thiéléme avait eu 100% au Cfee lors de l'édition précédente.De 410 kits cette année, elle souhaite aller jusqu'à mille (1000) prochainement.