Togo: La GTTF prend ses marques sous le nom GTT Togo et promeut le Taekwondo traditionnel

La Global Traditional Taekwondo Federation (GTTF) a officiellement posé ses valises au Togo le samedi 31 octobre 2026, à Lomé. À travers cette nouvelle implantation, l'organisation introduite sous le nom de GTT Togo (Global Traditional Taekwondo Togo) pour éviter toute confusion administrative, entend remettre au coeur de la discipline ses valeurs martiales, éducatives, culturelles et éthiques, tout en favorisant la formation des pratiquants et le rayonnement du pays sur la scène internationale.

Le paysage des arts martiaux togolais accueille un nouvel acteur. La Global Traditional Taekwondo Federation (GTTF) a procédé à son lancement officiel au Togo, à l'occasion d'une conférence de presse organisée le samedi 31 octobre 2026 à Lomé. Cette rencontre a permis aux responsables de la représentation togolaise de présenter leur organisation, sa philosophie, ses ambitions ainsi que les grandes lignes de son programme d'activités.

Placée sous le thème « La GTTF au Togo, un nouveau souffle pour le Taekwondo traditionnel, les valeurs et l'éthique sportive », cette cérémonie a mobilisé des professionnels des médias, des responsables sportifs, des maîtres et plusieurs pratiquants de la discipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les initiateurs, l'arrivée de la GTTF répond à une volonté de promouvoir une conception du Taekwondo qui dépasse la seule dimension compétitive. Selon Me Ferdinand Amazohoun, premier vice-président de la représentation togolaise, le Taekwondo constitue avant tout une école de discipline, de respect, de maîtrise de soi, de persévérance et de responsabilité. Une philosophie qui, selon lui, doit demeurer au centre de la formation de chaque pratiquant.

Créée en 2023 en Corée du Sud, la GTTF ambitionne ainsi de préserver et de promouvoir les fondements traditionnels du Taekwondo, notamment dans ses dimensions techniques, éducatives, culturelles et éthiques. Sa démarche repose sur une conviction : la formation sportive doit également contribuer à l'éducation et à la construction de citoyens responsables.

Une association complémentaire à la Fédération togolaise

Face aux interrogations sur une éventuelle concurrence avec les structures sportives existantes, le secrétaire général de la GTT-Togo, Ziadji Kokouvi, a tenu à lever toute équivoque. « Nous ne sommes pas une fédération bis, mais une association », a-t-il précisé, soulignant la disponibilité de son organisation à collaborer avec la Fédération togolaise de Taekwondo.

La présence du président de cette fédération à la cérémonie de lancement a d'ailleurs été saluée comme un signe encourageant de coopération entre les deux structures.

Pour les responsables de la GTT-Togo, l'enjeu est notamment de réhabiliter la dimension martiale de la discipline, qu'ils estiment progressivement éclipsée par les exigences du sport de compétition. Il s'agit donc de rechercher un meilleur équilibre entre les techniques de combat, la philosophie du Taekwondo et le développement moral des pratiquants.

Déjà deux médailles mondiales pour le Togo

Malgré son installation récente, la représentation togolaise de la GTTF affiche déjà des résultats encourageants sur la scène internationale. Selon son secrétaire général, le Togo a décroché deux médailles lors des championnats du monde 2026 organisés en juin aux Philippines : une médaille d'or et une médaille d'argent.

Un premier bilan qui nourrit les ambitions de l'organisation, désormais tournée vers la prochaine édition des championnats du monde, annoncée pour 2027 en Italie. Le Togo envisage également d'accueillir un championnat d'Afrique de la GTTF, une perspective qui pourrait contribuer à renforcer sa place dans la promotion du Taekwondo traditionnel sur le continent.

Sept axes pour structurer les activités

Présidé par Semanou Koffi Mawuli, le bureau exécutif de la GTT-Togo entend déployer son action autour de sept axes majeurs. Il s'agit notamment de promouvoir le Taekwondo traditionnel auprès des jeunes et des adultes, de renforcer les capacités des pratiquants, instructeurs et arbitres, et d'organiser des stages, rencontres et manifestations sportives.

L'association prévoit également de développer des partenariats aux niveaux national et international, de transmettre les valeurs de respect, d'intégrité et d'éthique, et de contribuer au rayonnement du Taekwondo traditionnel africain.

À travers cette implantation, la GTT-Togo entend faire du pays un véritable espace de formation, de promotion et de rayonnement de cette discipline martiale.

Conscients que la réussite de cette ambition nécessite une mobilisation collective, les responsables lancent un appel aux autorités publiques, aux fédérations sportives, aux partenaires financiers et aux médias afin qu'ils accompagnent cette nouvelle dynamique.

Au-delà de son arrivée institutionnelle, la GTTF ouvre ainsi un nouveau chantier pour les arts martiaux au Togo : celui de la réconciliation entre performance sportive, héritage martial et éducation aux valeurs humaines.